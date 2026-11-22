Anche questa settimana si sono riaccese le luci sulla pista da ballo di “Ballando con le Stelle 2026” con un’ottava puntata che va ad arricchire una edizione ricca di novità. Scopriamo cosa è successo durante la puntata andata in onda sabato 21 novembre 2026 presentata da Milly Carlucci in diretta su Rai1.

Ballando con le Stelle 2026, vincitori ottava puntata del 21 novembre

Ad aprire l’ottava puntata di Ballando con le Stelle sono stati Manuela Moreno e Carlo Aloia con un paso doble sulle note di Zitti e buoni. La giornalista ha raccontato la vicenda delle false immagini intime diffuse sui social a suo nome, prima di scendere in pista con grinta e determinazione. Punteggio: 35 punti.

Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi hanno conquistato la giuria con un valzer sulle note di Si muove la città. L’attore ha mostrato grandi miglioramenti, emozionando soprattutto Guillermo Mariotto. Punteggio: 39 punti.

Monica Guerritore e Luca Urso hanno incantato il pubblico con un quickstep. Prima dell’esibizione, l’attrice ha ripercorso il difficile periodo seguito alla separazione da Gabriele Lavia. Standing ovation morale da parte della giuria, che ha premiato talento e interpretazione. Punteggio: 48 punti, che salgono a 68 con il bonus di 20 punti della scorsa puntata.

Energia travolgente per Andy Díaz e Gioia Giovanatti, protagonisti di un jive sulle note di Tutti frutti. L’atleta ha conquistato una standing ovation, confermandosi tra i possibili finalisti. Punteggio: 47 punti.

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno infiammato la pista con un paso doble, ottenendo una standing ovation. Non è mancata la polemica tra il maestro e Guillermo Mariotto per il voto assegnato alla coppia. Punteggio: 48 punti.

Anna Safroncik e Leonardo Lini si sono cimentati in un intenso tango argentino sulle note di Back to Black. Una performance ambiziosa che ha diviso la giuria sull’intensità interpretativa, ma ha ottenuto ottimi voti. Punteggio: 47 punti.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca hanno portato in scena uno slow fox sulle note di I Love You Baby. Nonostante la bronchite dell’attrice e qualche imperfezione, la coppia ha emozionato il pubblico. Punteggio: 44 punti.

Alessandro Matri e Giada Lini hanno sorpreso tutti con un brillante quickstep sulle note di You Can’t Hurry Love. L’ex calciatore è stato definito una delle grandi sorprese di questa edizione. Punteggio: 49 punti.

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, protagonisti di un moderno sulle note di 100 Messaggi. Una performance intensa e spettacolare che ha conquistato l’intera giuria, regalando alla coppia il punteggio pieno. Punteggio: 50 punti.

Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli hanno chiuso le esibizioni della serata con un’energica salsa. La performance, ricca di prese acrobatiche, non ha convinto del tutto la giuria, che ha sottolineato la presenza di pochi passi di ballo e una perdita della spontaneità mostrata nelle prime puntate. Punteggio: 38 punti.

Paolo Belli, ballerino per una notte

Momento particolarmente emozionante con il ritorno di Paolo Belli, ballerino per una notte. Il cantautore, visibilmente commosso, è tornato nello studio di Ballando dopo il tragico incidente stradale dello scorso luglio, esibendosi con Anastasia Kuzmina e il corpo di ballo sulle note del nuovo brano Come se non ci fosse un domani. Un ritorno accolto da un lungo applauso del pubblico.

Ballando con le Stelle 2026, la classifica dell’ottava puntata del 21 novembre: voto + tesoretto

Monica Guerritore-Luca Urso 68 Aurora Ramazzotti-Nikita Perotti 50 Alessandro Matri-Giada Lini 49 Noemi Bocchi-Giovanni Pernice 48 Andy Diaz-Gioia Giovanatti 47 Anna Safroncik-Leonardo Lini 47 Ornella Muti-Pasquale La Rocca 44 Riccardo Rossi-Elisa Terrasi 39 Alberto Ravagnani-Erica Martinelli 38 Manuela Moreno-Carlo Aloia 35

I tesoretti assegnati questa settimana

Simona Ventura assegna il tesoretto a Ornella Muti e Pasquale La Rocca; Francesca Fialdini assegna il tesoretto ad Anna Safroncik e Leonardo Lini; Il tesoretto del cuore di Rossella Erra viene assegnato a Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti.

La classifica aggiornata con i tesoretti

Ecco la classifica completa dopo l’assegnazione dei tesoretti:

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 70 punti (50 + 20 di tesoretto) Monica Guerritore e Luca Urso – 68 punti (48 + 20 di bonus) Anna Safroncik e Leonardo Lini – 67 punti (47 + 20 di tesoretto) Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 64 punti (44 + 20 di tesoretto) Alessandro Matri e Giada Lini – 49 punti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 48 punti Andy Díaz e Gioia Giovanatti – 47 punti Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi – 39 punti Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli – 38 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia – 35 punti

A vincere l’ottava puntata, dopo il voto del pubblico è la coppia formata da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti.

Lo spareggio

Lo spareggio finale dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle ha visto sfidarsi tre coppie: Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, protagonisti di un boogie, Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, che hanno ballato un paso doble sulle note di Grande Amore, e Manuela Moreno e Carlo Aloia, impegnati in una salsa sulle note di I Will Survive. Al termine del televoto, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi sono stati eliminati, diventando la quinta coppia a lasciare la competizione. Sara Di Vaira ha deciso di non utilizzare la Wild Card per salvarli. Per la coppia resta la possibilità di tornare in gara attraverso il ripescaggio. Appuntamento con la nona puntata sabato 29 novembre, in prima serata su Rai 1.