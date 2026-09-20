Racconto di una notte torna domenica 20 settembre in prima serata su Canale 5. Al centro delle trame troveremo Sevde, che dopo aver scoperto l’identità della vera madre del marito Ferman, perderà la vita. Accanto alle vicende che porteranno all’uscita di scena di Sevde però, si snoderanno altre trame che promettono di tenerci tutti con il fiato sospeso. Pronti a scoprirle insieme a noi?

Racconto di una notte, trame puntate del 20 settembre in prima serata

Quando Mahir scopre che sua madre Sureya è ricoverata in ospedale, va subito a prenderla e la rassicura dicendole di fare il possibile per trovare i suoi rapitori. Poco dopo, viene a sapere dell’arresto dell’uomo che ha derubato sua madre e si reca immediatamente in commissariato per interrogarlo.

Nel frattempo, Afet viene messa alle strette da Kursat, dopo aver chiuso Gulizar in una stanza della villa per impedirle di convolare a nozze. Non appena arrivano le forze dell’ordine, Gulizar denuncia la suocera. Poco dopo, Kursat confessa a Gulizar di aver avuto in passato un figlio con Handan.

Ezra ha un malore nelle prossime puntate Racconto di una notte

Ozan lascia Ezra senza parole, rivelandole di essere suo nipote, al punto da provocarle un malore. Salih, invece, comunica a Sare di averle organizzato un incontro con la madre biologica, facendola esplodere di gioia.

Nel frattempo – dopo essere tornata per riprendersi ciò che è suo – Sevde incontra una donna di nome Fatma, che si rivela essere la vera madre di Ferman. Quanto a lui, sua madre Afet confessa a Sevde che il marito le ha chiesto il divorzio e la tradisce da diversi mesi con un’altra donna.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

La scomparsa di Canfeza fa preoccupare Mahir, che tira un sospiro di sollievo quando la ritrova in un maneggio insieme a Ozan. Dopo aver accettato le scuse del marito, Canfeza lo persuade a cenare a casa di Ozan con il resto della famiglia. Mahir ha ragione a non fidarsi di Ozan? I fatti sembrano dargli ragione, visto che l’uomo mente sulla sua vera identità.

Nel frattempo, Afet teme che qualcuno possa accusarla della morte di Sevde, specialmente quando Fatma si presenta alla sua villa con il video dell’incidente della nuora avvenuto sul pontile. Poco dopo, alla tenuta arriva la polizia, ma per Sureyya.