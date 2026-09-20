Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 20 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 20 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi potrebbe iniziare con una certa agitazione, soprattutto per decisioni da prendere o risposte ancora in sospeso. In amore si apre una fase favorevole al dialogo: chi ha avuto una discussione potrà cercare un punto d’incontro, mentre una nuova conoscenza potrebbe diventare più coinvolgente. Per le coppie, ascoltarsi sarà fondamentale. Sul lavoro qualcosa potrebbe finalmente sbloccarsi, soprattutto per chi attende una risposta o vuole rilanciare un progetto.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi avrai bisogno di tranquillità dopo un periodo ricco di impegni e pensieri. Sarà utile stabilire le priorità e non lasciarsi coinvolgere in discussioni inutili. In amore, le coppie potranno ritrovare complicità attraverso piccoli gesti e momenti condivisi, mentre i single potrebbero sentirsi attratti da una persona difficile da decifrare. Sul piano economico sarà meglio mantenere prudenza e rimandare le spese non indispensabili. Una buona notizia potrebbe arrivare attraverso un contatto, un consiglio o un’occasione inattesa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Un messaggio, una notizia o un incontro potrebbero cambiare rapidamente il tono della giornata. La curiosità sarà forte, ma sarà importante non trasformare ogni dubbio in una preoccupazione. In amore ci saranno movimenti interessanti: una persona potrebbe attirare l’attenzione dei single, mentre le coppie avranno bisogno di maggiore leggerezza e dialogo. Sul lavoro, un’idea apparentemente casuale potrebbe rivelarsi utile in futuro. Chi pensa a un cambiamento dovrebbe prima raccogliere tutte le informazioni necessarie.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni saranno intense e la sensibilità sarà particolarmente accentuata e aiuterà a comprendere meglio le persone vicine. In amore, chi è in coppia avrà bisogno di maggiore sicurezza e farà bene a esprimere apertamente le proprie esigenze. I single potrebbero costruire lentamente una conoscenza dalle basi interessanti. Sul lavoro non sarà necessario risolvere tutto subito e qualche impegno potrà essere rimandato. Il riposo sarà essenziale per recuperare equilibrio ed energie.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi sentirai il bisogno di riprendere in mano le proprie decisioni e tornare protagonista delle proprie scelte. In amore il fascino sarà evidente: le coppie potranno parlare di progetti futuri, mentre i single potrebbero vivere un incontro inatteso. Sul lavoro una situazione potrebbe finalmente sbloccarsi, ma sarà importante collaborare senza irrigidirsi sulle proprie posizioni. L’energia sarà positiva, anche se non infinita. Alternare attività e pause permetterà di arrivare alla nuova settimana con maggiore vitalità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Giornata dalle idee più chiare e la precisione sarà utile, ma sarà importante accettare che non tutto può essere controllato. In amore, un chiarimento potrà ridurre una distanza, mentre i single potrebbero scoprire interessi comuni con una persona inizialmente guardata con diffidenza. Sul lavoro la concretezza porterà risultati e anche una questione economica potrà essere gestita con maggiore ordine. Una piccola coincidenza potrebbe rivelarsi favorevole. Per il benessere sarà necessario evitare di accumulare tensione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Oggi potreste vivere una giornata più leggera, lasciandosi alle spalle parte delle tensioni degli ultimi giorni. Sarà piacevole stare vicino alle persone che trasmettono serenità e dedicarsi a ciò che fa stare bene. In amore il dialogo tornerà protagonista: le coppie potranno affrontare un argomento importante senza litigare, mentre i single potrebbero fare un incontro interessante. Sul lavoro una collaborazione potrebbe trasformarsi in un’opportunità futura. Il benessere passerà soprattutto dal tempo libero!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sarà importante scegliere il momento giusto e non cercare risposte con troppa insistenza. In amore i sentimenti saranno intensi: le coppie potranno vivere una forte vicinanza, mentre i single potrebbero essere coinvolti da un’attrazione improvvisa. Sul lavoro sarà meglio evitare discussioni inutili e concentrarsi sulle questioni concrete. Un confronto casuale potrebbe far nascere un’idea interessante e una scelta prudente potrebbe aiutare anche le finanze. La mente sarà molto attiva!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Un cambio di programma potrebbero rendere la giornata particolarmente piacevole. In amore, le coppie potranno organizzare qualcosa di diverso dal solito, mentre i single avranno buone occasioni per fare incontri stimolanti. Sul lavoro sarà utile guardare anche ai progetti che oggi sembrano ancora lontani. L’entusiasmo dovrà però essere accompagnato da una minima organizzazione. La forma fisica sarà buona e permetterà di dedicarsi alle attività preferite, ma senza esagerare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il bisogno di certezze potrebbe essere forte, soprattutto davanti a una situazione ancora poco definita. In amore, una relazione stabile potrà diventare ancora più profonda grazie a un confronto sincero, mentre i single potrebbero conoscere una persona attraverso il lavoro o le amicizie. Sul lavoro la costanza delle ultime settimane potrebbe finalmente produrre risultati. Anche le finanze richiederanno attenzione, senza però particolari motivi di preoccupazione. Il corpo invita a rallentare!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Una novità potrebbe interrompere la routine e rendere la domenica più interessante. Un incontro casuale o una conversazione inattesa potrebbero offrire uno spunto da approfondire. In amore, una situazione apparentemente ferma potrebbe riaccendersi: le coppie avranno bisogno di maggiore libertà, mentre i single potrebbero incontrare una persona originale e affascinante. Sul lavoro sarà importante ascoltare le intuizioni, valutando però con attenzione gli aspetti pratici di ogni proposta.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità sarà particolarmente forte e permetterà di comprendere meglio le intenzioni delle persone vicine. Un gesto potrebbe comunicare più di tante parole e una situazione complicata potrebbe trovare una soluzione grazie all’empatia. In amore, le coppie potranno recuperare complicità, mentre una nuova conoscenza potrebbe diventare più interessante con il passare del tempo. Sul lavoro sarà necessario avere pazienza: un progetto non è ancora pronto a mostrare tutti i suoi risultati, ma le basi sono positive. Per il benessere sarà importante allontanarsi dalle tensioni, dedicarsi alle attività preferite e recuperare lucidità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.