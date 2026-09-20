Archiviata anche la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda sabato 19 settembre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 2a puntata di sabato 19 settembre

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026 di sabato 19 settembre 2026 è iniziata con l’ingresso della padrona di casa Ilary Blasi poco dopo raggiunta dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Anche questa sera special guest di puntata Alessandra Mussolini. La diretta inizia con il primo confronto tra Marina La Rosa e Moreno Morello per un paio di infradito, mentre Valeria Marini e Federica hanno avuto da ridire per la preparazione di una pasta col pesto.

Si entra poi subito nel vivo con l’ingresso degli ultimi concorrenti protagonisti di questa edizione. Il primo è Andreas Müller, ex ballerino vincitore di Amici di Maria De Filippi, che si esibisce in studio mostrando il suo grande talento da ballerino. Intanto nella casa si surriscaldano gli animi con i primi scontri tra coinquilini; in particolare Carmen Di Pietro non ha particolarmente gradito la nomination della prima puntata, mentre Moreno Morello è convinto che Marina La Rosa sia capace di “pugnalare alle spalle una persona”. Poco dopo è la volta dell’ingresso di Guendalina Tavassi, ex concorrente del GF, che partecipa per la prima volta alla versione vip: «ciao a tutti, sto veramente male, questo programma mi ha cambiato la vita, tremo e sto piangendo, se non si vede, prendetevela con il chirurgo! Sono contentissima e emozionatissima». Si prosegue poi con l’arrivo di Alex Belli che, manco a dirlo, divide sin da subito la casa e poi Michelle Masullo, la figlia adottiva di Jo Squillo, accolta da una gigantesca torta da cui fuoriesce Valeria Marini sulle note di “Happy Birthday”. Infine l’ingresso di Alessandro Roncaccia.

Chi è uscito ieri sera 19 settembre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026 non c’è stata alcuna eliminazione. Il pubblico da casa, infatti, era chiamato a decidere chi premiare come preferito regalando così l’immunità alle nomination. 4 concorrenti al televoto con il pubblico chiamato a decidere chi salvare tra Carmen di Pietro, Federica, Giancarlo Danto e Moreno Morello. Alla fine a spuntarla sono Carmen Di Pietro e Moreno Morello che conquistano l’immunità.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, sabato 19 settembre