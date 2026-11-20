Non manca molto al finale di Racconto di una notte ma prima di veder calare il sipario su questo serial drammatico turco, c’è ancora tempo per molti colpi di scena. In vista del gran finale i rapporti tra i protagonisti si faranno sempre più tesi. Nel corso del prossimo appuntamento, in onda in via del tutto straordinaria venerdì 20 novembre 2026 in prime time su Canale 5, vedremo Ferman ed Efsane in pensiero per la loro bambina. Canfeza sarà vittima di una caduta dalle scale, che fortunatamente non avrà conseguenze. Quando la protagonista si recherà in ospedale per un controllo, scoprirà di aspettare un figlio.

Racconto di una notte, trame puntate del 20 novembre in prima serata

Mahir invita Canfeza a cena fuori per farla distrarre dopo la lite con Sare e l’incidente accaduto ad Afet, ma nonostante cerchino di rilassarsi, è evidente che entrambi sono molto tesi.

Afet decide di consegnare a Gulizar gli oggetti che appartenevano a suo figlio, e le due donne, dopo molto tempo, si scambiano un segno di affetto. Sare informa Salih che sta per andare via e che ha bisogno di stare da sola, lasciando il ragazzo sempre più confuso.

Il cerchio intorno a Ozan si stringe nelle prossime puntate Racconto di una notte

Ferman ed Efsane si recano in ospedale per essere vicini alla loro bambina, ma proprio in quel momento la piccola ha un malore e i medici intervengono per tentare di salvarla.

Kursat mantiene la promessa fatta a Mahir e, appena scopre dove Ozan nasconde la merce, glielo rivela. Inizia così un’operazione della polizia per incastrare Ozan.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Durante un blitz, Salih viene gravemente ferito e Mahir si accorge troppo tardi che il ragazzo non aveva indossato il giubbotto antiproiettile. Per fortuna, dopo un delicato intervento chirurgico, Salih esce fuori pericolo. Nonostante questo, la tensione rimane alta: Afet e Asaf, convinti che il bersaglio fosse Mahir, riprendono con ostilità i confronti contro i Kilimci, trattando male anche Canfeza. Quest’ultima, ormai consapevole che suo suocero è un criminale, è indecisa se rivelare tutto a Mahir o seguire il consiglio del padre di tacere.

La situazione si complica con l’arrivo di Sare a casa Yilmaz; lei e Canfeza litigano di nuovo e Canfeza cade dalle scale. Fortunatamente non si ferisce gravemente, ma va comunque in ospedale per un controllo, dove scopre una notizia inaspettata: è incinta. Nel frattempo, la figlia di Ferman ed Efsane resta in condizioni critiche, e Afet ne approfitta per sottolineare che – se la bambina non dovesse farcela – il matrimonio sarebbe a rischio.