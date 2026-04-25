Domenica 26 aprile in prima serata su Canale 5 tornerà la serie Racconto di una notte. Cosa accadrà nel terzo appuntamento con questa avvincente dizi turca? Canfeza e Selim pronunceranno il loro “sì” ma in realtà il matrimonio sarà solo una farsa inscenata da Mahir per cercare di arrestare Kürşat. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla prossima puntata.

Anticipazioni Racconto di una notte, puntate del 26 aprile

Sapendo che il rivale Kürşat Kılımcı concluderà un affare di droga con Selim Allame solo quando l’uomo sposerà la figlia Canfeza, Mahir Yilmaz – con l’aiuto del comandante Rahsit – metterà in piedi un finto matrimonio per incastrare e arrestare l’anziano.

Nel frattempo Canfeza cercherà più volte di mettersi in contatto con Mahir, senza sapere che il commissario sarà in ospedale dopo il malore improvviso di Sureyya. I due si rincontreranno al matrimonio di Canfeza con Selim, di cui Mahir sarà testimone.

Trame serali Racconto di una notte

Dopo la cerimonia, Selim partirà per Istanbul con Kürşat e la sposa.

Durante il viaggio verrà alla luce una verità a lungo nascosta sul legame tra Mahir e il padre di Canfeza, che metterà in dubbio molte certezze e provocherà forti scosse emotive.

Intanto Mahir – ignorando gli ordini – si metterà sulle tracce dell’auto. La sua scelta e il fallimento dell’operazione apriranno un momento critico per il commissario.

Cos’altro accadrà nelle puntate serali Racconto di una notte?

Canfeza sarà molto preoccupata per la salute di suo padre e si arrabbierà con Savas, che da bambino aveva collaborato con Kursat e ucciso il padre di Mahir, scatenando così la vendetta cieca del ragazzo.

Intanto Mahir andrà in ospedale da Sureyya, che appena svegliata apparirà molto scossa dall’incontro con Asaf. Lui la rassicurerà, assicurandole che nessuno potrà mai separarli.

Asaf e Afet – temendo per il futuro della famiglia – avranno paura che Mahir non accetti mai le loro condizioni.

Mahir confesserà a Canfeza che il suo matrimonio con Selim era solo una farsa, ma Selim sarà determinato a denunciarlo per l’incidente d’auto che avrà causato. Nel frattempo Gulizar si recherà a casa di Mustafa per parlare con Sila.

Davanti alla tomba del padre, Mahir si abbandonerà a un intenso monologo carico di dolore. Sevde invece, si sfogherà con Gulizar lamentando la scarsa considerazione di cui godranno nella famiglia Yilmaz.