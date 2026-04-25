Il mese di Maggio 2026 su Netflix è ricco di serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Maggio 2026

Dopo il colpo della banca a Napoli che a molti ha ricordato ‘La casa di Carta‘, su Netflix arriva una nuova stagione di “Berlino e la dama con l’ermellino”. Protagonista della serie è sempre l’attore Pedro Alonso (Berlino) che insieme a Damian riunisce la banda a Siviglia. Obiettivo reale del gruppo sono un duca e la moglie ma fingeranno di rubare la Dama con l’ermellino. Gli otto episodi saranno disponibili in streaming dal 15 maggio 2026.

Il 27 maggio invece esce ‘Due spicci‘, la nuova serie di animazione creata, scritta e diretta da Zerocalcare che vede la voce inconfondibile di Valerio Mastandrea. Non mancheranno i grandi eventi sportivi come domenica 17 maggio alle ore 03:00 (ora italiana) con un incontro storico: Ronda Rousey vs Gina Carano. Le due protagoniste della MMA femminile si sfideranno in un match pesi piuma (145 libbre) su 5 round.

Il mese di Maggio si chiude poi con il debutto assoluto della WWE in Italia. Domenica 31 maggio alle ore 20:00 (ora italiana), in diretta dall’Inalpi Arena di Torino, andrà in scena Clash in Italy. Si tratta del primo “Premium Live Event” ad essere ospitato nel nostro Paese.

Le serie e i film di Maggio di Netflix

Vediamo nel dettaglio tutte le uscite e i titoli del mese di Maggio 2026 su Netflix.

‘Swapped – Al tuo posto‘, dal 1 maggio

‘Hercules – Il guerriero‘, dal 1 maggio

‘Ben-Hur‘, dal 1 maggio

‘Save the Last Dance 2‘, dal 1 maggio

‘Jujutsu Kaisen‘ (stagione 2), dal 1 maggio

‘30 Rock‘ (stagioni 1-7), dal 1 maggio

‘The Handmaid’s Tale‘ (stagioni 1-6), dal 6 maggio

‘Legends‘, dal 7 maggio

‘L’uomo delle castagne: Conta fino a due‘, dal 7 maggio

‘Fifa ‘94: Il grande ritorno del Brasile‘, dal 7 maggio

‘Creature luminose‘, dall’8 maggio

‘Il Gladiatore II‘, dall’11 maggio

‘Untold UK: Jamie Vardy‘, dal 12 maggio

‘Devil May Cry‘ (stagione 2), dal 12 maggio

‘Due forze opposte‘, dal 14 maggio

‘Berlino e la dama con l’ermellino‘, dal 15 maggio

‘In Her Shoes – Se fossi lei‘, dal 19 maggio

‘The Boroughs – Ribelli senza tempo‘, dal 21 maggio

‘Ladies First‘, dal 22 maggio

‘Come uccidono le brave ragazze‘ (stagione 2), dal 27 maggio

‘Due spicci‘, dal 27 maggio

‘The Four Seasons‘ (stagione 2), dal 28 maggio

‘Rafa‘, dal 29 maggio

‘Un papà K-Pop‘, dal 30 maggio

Netflix al Salone del Libro di Torino

Netflix sarà presente alla XXXVIII edizione del ‘Salone del Libro’ di Torino con alcuni sui titoli tratti da libri come ‘Il Gattopardo’, ‘Niente di nuovo sul fronte occidentale’, ‘Cent’anni di solitudine’, ‘Tutto chiede salvezza’, ‘Il treno dei bambini’, ‘Bridgerton’, ‘Fabbricante di lacrime’ e ‘Avvocato di difesa’.