Le tensioni tra Mahir e Canfeza saranno al centro delle trame nel prossimo episodio Racconto di una notte, in onda domenica 5 luglio in prima serata su Canale 5. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Racconto di una notte, trame puntate del 5 luglio

Gli equilibri alla villa sono stravolti dall’arresto di Canfeza, Gulizar e Sare. Mentre Afet è furiosa con Gulizar, per la sua alleanza con Canfeza, Mahir appare infastidito per il comportamento della moglie.

Nel corso di un’accesa discussione tra i due, la donna sfoga sul marito tutta la sua frustrazione, mettendo così ancora più in crisi il loro rapporto. Poco dopo l’uomo si rende conto che – se vuole salvare il matrimonio – deve fare un passo indietro e mettere da parte il suo orgoglio, e chiede scusa a Canfeza. Il giorno successivo Mahir contatta un fondo per avviare la futura attività della consorte. Sarà sufficiente questa mossa per ridurre la distanza emotiva che si è creata tra loro? Tutto sembra vanificato quando Canfeza scopre che Mahir ha incontrato Inci. A quel punto si precipita da lei e la schiaffeggia.

Canfeza controlla Mahir nelle prossime puntate Racconto di una notte

Sare confida a Canfeza che Mahir e Kursat hanno preso accordi per incontrarsi quella stessa sera. Sempre più determinata a scoprire cosa stia accadendo, la donna si nasconde nel bagagliaio dell’auto del padre. In questo modo riesce ad arrivare al magazzino dove Lord avrebbe dovuto consegnare la merce.

Nel vederla lì, Mahir reagisce con stupore. Ben presto però la sua sorpresa si trasforma in dolore: l’uomo non riesce a credere che lei metta ancora in dubbio il suo amore e senta il bisogno di controllarlo.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Ferman viene sorpreso da Sevde mentre si trova in compagnia di Efsane. Nel tentativo di nascondere la loro relazione, i due sono costretti a prendere una difficile decisione.

Intanto Canfeza – mentre si trova a casa della nonna – riceve una visita di Kürsat. Lui vorrebbe spiegarsi, ma lei reagisce con ostilità. Anche Ezra appare stupita dal suo atteggiamento. Poco dopo Mahir sorprende Canfeza oranizzando per loro due una serata speciale al cinema. Lui vuole far sentire speciale la compana, ma la scelta del film non è quella miliore, e la pellicola lascia nella donna un senso di malumore.