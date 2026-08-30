Racconto di una notte torna domenica 30 agosto in prima serata su Canale 5. Al centro delle trame troveremo una proposta di Asaf per Mahir e tutta la famiglia: la donna – per festeggiare la promozione del nipote – propone una vacanza per tutti in un hotel prestigioso. Il regalo però non entusiasma affatto Canfeza. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Racconto di una notte, trame puntate del 30 agosto

La famiglia si riunisce per festeggiare la promozione di Mahir, ma l’arrivo di Kursat rovina improvvisamente l’atmosfera. Tornato a casa, Kursat trova conforto in Ezra, mentre alla villa Asaf prepara una sorpresa per il nipote: il giorno dopo partiranno tutti per due giorni di puro relax in un hotel di lusso con spa e piscine termali.

Canfeza non è entusiasta della notizia e propone al marito di lanciare una moneta: chi vince deciderà se partire con la famiglia e potrà comandare a bacchetta lo sconfitto per 24 ore. Mahir vince e così, il giorno dopo, la coppia si unisce al resto della famiglia per due giorni di relax. Una volta arrivati alla struttura, però, riescono comunque a ritagliarsi momenti solo per loro.

Nel frattempo, Gulizar decide di chiudere la relazione con Kursat con un messaggio, ma lui, ignorando i consigli della madre, sembra determinato a incontrare la sua amata.

Il compleanno di Mahir genera tensioni nelle prossime puntate Racconto di una notte

La famiglia Yilmaz si ritrova per festeggiare il compleanno di Mahir, ma dietro l’apparente serenità iniziano a emergere delle tensioni.

Canfeza – sempre più stanca della convivenza con i parenti del marito – gli propone di trasferirsi in una casa tutta loro. Ferman, dopo che Efsane gli ha confessato di aver perso la loro bambina, fatica aare la notizia. Intanto Kursat invita Gulizar a cena e le chiede di sposarlo, ma l’arrivo improvviso della famiglia Yilmaz sconvolge la situazione.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Salih mostra a Sare dei documenti ricevuti dall’orfanotrofio, e lei scopre di avere un fratello maggiore da cui era stata separata da bambina. Nel frattempo, Selim si presenta a casa di Ezra e le confessa di essere il figlio di Rasit, nato da una relazione segreta con il marito della donna. Determinato a vendicarsi, promette che farà pagare a Mahir e Kursat la morte di suo padre.

La famiglia Yilmaz rimane scioccata da ciò che ha visto al ristorante e, quando Gulizar annuncia che lei e Kursat vogliono sposarsi, Afet, con il sostegno di Asaf, la manda via di casa. Senza un altro posto dove andare, Gulizar si fa accompagnare da Ferman a casa di Kursat, che però non è lì in quel momento. Quando Ezra viene a sapere delle nozze imminenti, anche lei reagisce con sorpresa e incredulità.

Nel frattempo, Mahir trova sul suo computer il video di Capodanno ere che è stata Afet a spingere Canfeza dalla terrazza. Furioso, affronta la nonna e decide di lasciare subito la villa. Solo l’intervento di Canfeza, che gli rivela tutti i segreti della famiglia, riesce a fargli cambiare idea e a posticipare il trasloco al giorno dopo. La mattina seguente, Mahir partecipa a un’operazione per catturare Selim, che ormai vive come un nomade nei boschi. Grazie a una soffiata, la squadra d’assalto riesce a stanarlo.