Le prossime puntate di Forbidden fruit si tingeranno di giallo: una contromossa di Hasan Alì alla trappola organizzata da Şahika ed Ender avrà risvolti imprevisti. L’imprenditore penserà di avere ucciso la Ekinci e proverà a correre ai ripari, ma Şahika sarà davvero morta? Scopriamo insieme le ultime news su questa appassionante vicenda.

Forbidden fruit, trame turche: il piano di Şahika ed Ender contro Hasan Alì

Şahika ed Ender non riescono a rassegnarsi di essere state estromesse dalla holding di Hasan Alì e continuano a sognare un rientro in grande stile in azienda. Ma ogni loro mossa sembra destinata al fallimento, e l’imprenditore pare essere sempre un passo avanti a loro.

Neppure l’alleanza stretta con Cansu Yindirim (la nipote di Feliz) “ingaggiata” con il compito di spiare dall’interno ciò che avviene a villa Kuyucu, sembra dare i risultati sperati. Le due donne sembrano sul punto di arrendersi e rassegnarsi a una vita decisamente poco agiata, quando la Ekinci ha un’idea.

Şahika prepara dei dolcetti “conditi” con un forte lassativo e li regala ad Hasan Alì. Lui li accetta, ma al tempo stesso fiuta l’inganno e decide di farli assaggiare prima a Mahmut e Sedai Yildiran. Dopo aver mangiato i pasticcini, i due passano l’intera giornata in bagno, mentre Hasan Alì prepara la sua contromossa.

Şahika si sente male nelle prossime puntate Forbidden fruit

Hasan Alì decide di rendere a Şahika ed Ender pan per focaccia, e invita le due donne alla villa, con l’intento di offrire loro un succo di rapa, condito con dei medicinali. La prima ad arrivare è la Ekinci, che dopo aver accettato la bevanda si sente male.

La donna cade a terra priva di sensi e Hasan Alì inizia a temere che di aver calcato un po’ troppo la mano. Resosi conto che Şahika non da swegni di vita, l’imprenditore inizia a temere di averla uccisa involontariamente, magari a causa di un’allergia al medicinale che ha utilizzato. A quel punto – considerando che anche Ender si presenterà presto alla villa – l’uomo ordina a Mahmut e Sedai di far sparire il corpo. I due avvolgono Şahika in un tappeto e la gettano in mare.

Nel frattempo arriva Ender, e Hasan Alì si finge preoccupato dal fatto che Şahika non si sia ancora presentata alla villa. Il suo comportamento però, non convince affatto l’imprenditrice.

Per Hasan Alì si prospetta un periodo davvero difficile: convinto di aver ucciso Şahika e al centro dei sospetti di Ender, l’uomo rischia il carcere. Ma attenzione, perché (come spesso accade) niente è come sembra: Şahika è riuscita a salvarsi. Se da un lato questo solleva l’imprenditore da una denuncia di omicidio, dall’altro lo espone a un nuovo ricatto da parte della dark lady. In attesa di avere ulteriori news su questa vicenda, vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.