La presunta gravidanza di Canfeza e le indagini sulla ragazzina che ha rubato il laptop della polizia al centro delle trame nel prossimo episodio Racconto di una notte, in onda domenica 28 giugno in prima serata su Canale 5. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Racconto di una notte, trame puntate del 28 giugno

L’equivoco con il test di gravidanza ha portato tutti in famiglia a credere che Mahir stia per diventare padre. Mentre la tensione è alle stelle, Ferman finisce nel panico e Afet – da parte sua – non intende rassegnarsi all’idea di avere un nipote che porti il sangue di Canfeza.

La frustrazione per questa nuova situazione provoca ad Afet un brutto malore, e la donna deve essere ricoverata. Mentre lei entra in ospedale, qualcun altro viene dimesso: Canfeza può tornare a casa, e qui riceve la visita di Mavis ed Ezra che aggrava una situazione già di per sé molto complessa.

Indagini in corso nelle prossime puntate Racconto di una notte

Mentre Selim è pronto a indagare sul passato di Ceylan, e portare alla luce ogni segreto del suo passato, Mahir chiede a Salih di dargli una mano nell’indagine rivolta a scoprire l’identità della ragazzina che si è impossessata del laptop della polizia.

Nel frattempo Canfeza affronta Mahir, ed esige le sue scuse per essere stata manipolata. Il marito però si rifiuta di ammettere le sue colpe, sostenendo di avere agito così per necessità. Lo scambio di idee tra i due coniugi lascia i protagonisti in bilico, in una situazione in cui attrazione e orgoglio devono fare i conti con una verità che nessuno dei due intende affrontare davvero.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Nel corso di un’irruzione in un vecchio casolare, Mahir e i suoi uomini riescono a intercettare un gruppo di criminali e salvare molti bambini. La ragazzina che ha rubato il laptop della polizia però, riesce ancora una volta a sfuggirgli. Stavolta però viene notata da Canfeza, che si mette sulle sue tracce. Subito dopo la donna nota che la ragazzina viene avvicinata per strada da un uomo insospettabile, e condotta in una vecchia fabbrica in disuso. Canfeza avverte Mahir, che accorre sul posto e arresta l’uomo.

Per convincere Ferman della gravidanza, Sevde gli mostra un’ecografia. Lui perà cerca di prendere tempo attribuendo le immagini a dei presunti calcoli. A casa Yilmaz intanto, Sureyya vuole organizzare una festa in onore della presunta gravidanza di Canfeza, mentre la protagonista e Mahir accusano il peso del loro silenzio e delle bugie raccontate alle rispettive famiglie, necessarie per proteggere Ferman.