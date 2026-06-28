Ascolti tv sabato 27 giugno 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Notti Mondiali” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 27 giugno 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Notti Mondiali vs Ciao Darwin | Auditel ieri sera, 27 giugno 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Notti Mondiali” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto?

Rai 1: Notti Mondiali, il programma condotto da Alessandro Antinelli e dedicato ai Mondiali di Calcio 2026 ha interessato 1.888.000 spettatori pari al 14.5% di share. A seguire la partita Croazia-Ghana ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 24.3% di share.

Su Rai 2: Scomparsa nella Death Valley, il film del 2025 di genere Thriller, diretto da Kaila York, con Aryè Campos, Katherine Joan Taylor e Matthew Pohlkamp ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Piedone l’africano, il film del 1978 diretto da Steno con protagonista Bud Spencer ha divertito 0.000.000 spettatori e il 0.00 di share.

Rete 4: La promessa, la soap opera di successo ha coinvolto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Canale 5: Ciao Darwin, le repliche dello show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti hanno intrattenuto 1.360.000 spettatori con uno share del 15.4%.

Italia 1: King – Un cucciolo da salvare, il film del 2022 diretto da David Moreau ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: Entrapment, il film del 1999 diretto da Jon Amiel, con Sean Connery e Catherine Zeta-Jones ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi, della stessa zona, competere per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 0.000.000 spettatori (0.00%).

Nove: Delitti in famiglia, il programma di Stefano Nazzi che racconta gli omicidi commessi in famiglia, il luogo che dovrebbe essere sicuro e felice, ha raccolto 0.000.000 spettatori con 0.00% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 27 giugno 2026

RAI 1

Linea Blu – Porti d’Italia : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); Passaggio a Nord Ovest : 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

: spettatori ( ); A Sua Immagine: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte.

CANALE 5