Ascolti tv sabato 15 agosto 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Sogno e son desto” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 15 agosto 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Sogno e son desto vs Ciao Darwin | Auditel ieri sera, 15 agosto 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Sogno e son desto” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto?

Rai 1: Sogno e son desto, la replica del varietà musicale televisivo italiano di Massimo Ranieri ha intrattenuto 962.000 spettatori pari al 10.6% di share.

Su Rai 2: Europei di Atletica 2026, le gare dei XXVII campionati europei di atletica in programma all’Alexander Stadium di Birmingham, nel Regno Unito, hanno incollato alla tv 1.769.000 spettatori pari al 15.9%.

Rai 3: Il buono, il brutto, il cattivo, il film del 1966 co-scritto e diretto da Sergio Leone con protagonista Clint Eastwood ha coinvolto 627.000 spettatori e il 6.8% di share.

Rete 4: La promessa, la soap opera di successo ha appassionato 753.000 spettatori pari al 7.4% di share.

Canale 5: Ciao Darwin 9, le repliche dello show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti hanno divertito 1.099.000 spettatori con uno share del 13.9%.

Italia 1: Torino-Carrarese, la partita di Coppa Italia ha interessato 299.000 spettatori con il 2.7%.

La7: Agente 007 – Missione Goldfinger, il film del 1964 diretto da Guy Hamilton con Sean Connery ha tenuto col fiato sospeso 352.000 spettatori con il 3.2%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 241.000 spettatori (2.2%).

Nove: L’enigma del mostro di Firenze, il documentario che ripercorre la storia dei delitti e delle indagini intorno al mistero delle campagne toscane ha raccolto 235.000 con 3.1% di audience.

Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

L’Eredità Summer : 1.731.000 spettatori con il 14.8 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.042.000 spettatori con il 25.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 15 agosto 2026

RAI 1

Linea Blu – Porti d’Italia : 1.017.000 spettatori ( 13 %);

: spettatori ( %); Passaggio a Nord Ovest : 889.000 spettatori ( 12.5 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 764.000 spettatori ( 10.8 %) nella prima parte e 746.000 spettatori ( 10.4 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Navigando Lungocosta : 690.000 spettatori ( 9.5 %);

: spettatori ( %); Musica Mia: 0.000.000 spettatori (0.00%).

CANALE 5