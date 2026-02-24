Serena Brancale torna in gara al Festival di Sanremo 2026 con “Qui con me” e si candida sin dalla vigilia tra le papabili vincitrici. Terza partecipazione alla kermesse canora per la cantautrice e polistrumentista italiana.

Serena Brancale, il testo della canzone “Qui con me”

Testo di Serena Brancale, Noemi Bruno, Fiat131, Salvatore Mineo. Musica di Carlo Avarello, Fabio Barnaba, Serena Brancale, Fiat131.

C’è una canzone alla radio che suona e che parla di noi.

Di quell’amore che resterà sempre, non passerà mai.

E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore,

in questo silenzio sento la tua voce,

calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà

quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre mi accompagnerà.

E se ti portassi via da quelle stelle

per cancellare il tuo addio dalla mia pelle scalerei la terra e il cielo

anche l’universo intero

per averti ancora qui con me.

E ti parlo come se mi stessi accanto

due gocce d’acqua non si perdono nel mare mai,

e poi guardami ma quanto ti assomiglio

nelle mani, nell’amore che mettevi ogni volta nelle cose

ed ogni giorno era sempre da festeggiare

Sono anch’io così

Noi così simili

Noi così simili

Rip. ritornello

Quanta vita ruba il tempo

Oltre i limiti ti sento

So che sei ancora qui con me.

Con me, con me

Serena Brancale canta “Qui con me” a Sanremo 2026: testo della canzone e significato

Due partecipazioni al Festival di Sanremo. Il debutto nel 2015 tra le “Nuove Proposte” con il brano “Galleggiare” al grande ritorno nel 2025 con “Anema e core” tra i BIG. Sanremo ha sicuramente segnato la carriera di Serena Brancale che quest’anno torna in gara con un brano intimo. “Qui con me” è una ballad struggente, una lettera di una figlia indirizzata alla mamma scomparsa. Una canzone che ha già conquistato gli addetti ai lavori e che sembrerebbe essere tra le favorite alla vittoria finale.

Il significato di “Qui con me”

La canzone “Qui con me” di Serena Brancale è una missiva d’amore rivolta alla madre scomparsa. Un crescendo di ricordi ed emozioni che coinvolgono in primis la cantautrice pugliese, ma anche l’ascoltatore. Un brano che racconta la parte più intima della cantante. Tra i versi da segnare «per cancellare il tuo addio dalla mia pelle scalerei la terra e il cielo

anche l’universo intero per averti ancora qui con me».