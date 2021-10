Dal 4 ottobre debutta in prima serata “Quelli che il lunedì”, il nuovo programma di Raidue condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Uno show che mette insieme comicità, attualità, musica e sport ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e confronti divertenti con gli ospiti. Ogni puntata del “late show” ripercorrerà gli avvenimenti principali della settimana offrendo offrendo spunti di riflessione alternativi sui fatti stessi, dalla politica al costume grazie alle “incursioni” di ​Enrico Lucci, Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Barbara Foria, Toni Bonji, Melissa Greta Marchetto, Adriano Panatta.

“Quelli che il lunedì”, le dichiarazioni in conferenza stampa

Noi di SuperGuida TV abbiamo partecipato in streaming alla conferenza stampa di presentazione del programma. Mia Ceran ha spiegato che il calcio continuerà ad essere un pretesto per raccontare l’attualità: “Si tratta di una continuità sperimentale. Questo programma è un premio al gruppo. In passato si dava molto più spazio ai conduttori. Ora in “Quelli che il lunedì” domina l’aspetto corale. L’ambizione più matta è trasmettere il divertimento puro a chi ci segue da casa. Il calcio rimane un pretesto perché non possiamo raccontare l’attualità del Paese senza passare per il calcio. Vogliamo restituire quella leggerezza che ci è mancata per troppo tempo”.

Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto a Mia com’è stato tornare al lavoro dopo il parto e se ha pensato di prendersi una pausa. Lei rivela: “E’ un lavoro faticoso anche se divertente. In effetti da quando sono diventata mamma non mi sono presa una pausa, ma ho avuto la fortuna di poter contare sul sostegno del pubblico e sul lavoro. Mi sono sentita profondamente sostenuta”.

Paolo Kessisoglu si è detto fiducioso per il cambio di fascia oraria del programma: “È un brand nuovo. Nel serale partiamo con qualcosa nello zaino, ma sono fiducioso. Se la squadra funziona sono contento. Il percorso è lungo e sperimenteremo, lo vedo come un upgrade”. Poi ha svelato qual è stato il momento più complicato che ha vissuto durante la pandemia: “Per me e Luca è stato difficile andare in onda senza pubblico, facevi una battuta e dall’altra parte non c’era nessuno ma insieme con Mia siamo stati molto uniti”.

Paolo ha poi rivelato quali saranno le novità: “L’attualità ci sta ispirando, ci saranno delle riscoperte da parte nostra. Per esempio tornerà l’imitazione di Bassetti. Anzi, mi ha scritto ieri quello vero e aveva il terrore che non lo imitassi più. Lui dice che gli è più simpatica l’imitazione che se stesso. Quello che è politically correct e non si può dire sono diventati un elemento e anche su questo stiamo ragionando”.

Interviene poi Ubaldo Pantani: “Torneranno i miei personaggi vecchi, che invecchiano con me. Farò tra i personaggi nuovi il professor Barbero, che racconterà a modo suo la Storia. Continueremo con la divulgazione di un certo livello”.

Ospiti della prima puntata Sara Simeoni e il cantautore Francesco Gabbani che presenterà il nuovo singolo. In ciascuna puntata sarà dato spazio allo sport con i commenti di Marco Mazzocchi e Federico Russo.

A conclusione della conferenza, noi di SuperGuida TV abbiamo poi rivolto una domanda al direttore di Raidue Ludovico Di Meo sul palinsesto della domenica pomeriggio di Raidue. Lui ha spiegato: “Useremo poi la domenica pomeriggio per ospitare dei documentari, credo che lo spazio si chiamerà Mompracem”.