Si può affrontare un tema serio e delicato con leggerezza? E’ possibile raccontare un dramma in una commedia toccante ma, al tempo stesso, divertente? Quasi amici-Intouchables, uno dei film francesi di maggior successo degli ultimi anni, dimostra che non solo si può, ma che i risultati possono essere straordinari. Amatissimo in patria, magistralmente interpretato dai due attori protagonisti, Quasi amici-Intouchables, è piaciuto moltissimo anche in Italia. Vi sveliamo trama, cast e curiosità sulla pellicola che andrà in onda Giovedì 11 Maggio su Canale 5 in prima serata (inizio 21.20 circa).

Quasi amici – Intouchables: la trama in breve e il cast

Quasi amici-Intouchables è la storia di una bellissimo legame di profonda amicizia e stima reciproca tra due persone appartenenti a mondi apparentemente inconciliabili.

L’aristocratico Philippe, dopo un grave incidente che lo ha reso paraplegico dal collo in giù, assume come badante il giovane di colore Driss, un ragazzo di periferia appena uscito di prigione. Dopo le iniziali difficoltà, i due scoprono di poter imparare e dare reciprocamente tanto l’uno all’altro e il rapporto diventa sempre più solido e stretto.

Per quanto riguarda il cast, il film si regge quasi completamente sulla straordinaria performance di Francois Cluzet (Philippe) e Omar Sy (Driss) nei ruoli principali.

Curiosità sul film

Quasi amici-Intouchables è una pellicola di Olivier Nakache datata 2011. Si tratta di uno dei film francesi più visti in Italia da sempre ed il successo è ampiamente meritato.

Sentimentale senza mai scadere nel melenso, ben recitato, commovente e originale, Quasi amici-Intouchables riesce a trattare i temi della disabilità e della diversità con una grazia ed una poeticità per nulla consueti. Il tutto condito da una buona dose di intelligente umorismo, che conferisce alla trama una leggerezza che non sconfina mai né nella banalità né nella superficialità. Un gran bel film insomma, accolto favorevolmente sia dalla critica che dal pubblico.

Ecco alcune curiosità che lo riguardano: