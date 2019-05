Quarto Grado torna in prima serata su Retequattro con una nuova imperdibile puntata. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano al timone del programma di approfondimento giornalistico del venerdì sera di Rete4. Ecco i temi, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, venerdì 31 maggio 2019.

Quarto Grado stasera, anticipazioni del 31 maggio 2019

Venerdì 31 maggio 2019 in prima serata su Rete 4 nuovo appuntamento con “Quarto Grado“, la rubrica di approfondimento giornalistico condotta con da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

In apertura l’omicidio di Leonardo, il bambino di Novara di soli 20 mesi ucciso a causa delle percosse subite da parte dei genitori. Al momento per l’omicidio di Leonardo sono stati accusati di omicidio volontario pluriaggravato i genitori Gaia Russo, attualmente agli arresti domiciliari essendo in attesa, e il compagno Nicholas Musi.

Leonardo è stato trasportato in ospedale già morto e le prime indagini hanno appurato che il bambino aveva il corpo martoriato da prolungate sevizie. La morte del bambino di soli 20 mesi è stata causata da un duro colpo sull’addome. Intanto Musi ha tentato di togliersi la vita nel carcere dove è rinchiuso.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero durante la puntata di venerdì 31 maggio tornano ad occuparsi del caso di Marco Vannini, il giovane di Cerveteri morto la sera del 18 maggio 2015 presso la casa della fidanzata. La Procura di Civitavecchia ha sentito la testimonianza di Davide Vannicola, amico di Roberto Izzo, l’ex comandante della caserma dei carabinieri di Ladispoli, che prestava servizio proprio la notte in cui è morto Marco Vannini.

Stando a quanto raccontato da Vannicola, Izzo gli avrebbe confidato un segreto importantissimo: quella notte a sparare a Marco è stato Federico, il figlio di Antonio Ciontoli. Questa confidenza però è sempre stata smentita da Roberto Izzo. Chi sta mentendo?

