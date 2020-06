Nuovo appuntamento con “Quarto Grado“, il programma di cronaca e approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete 4. Due le storie al centro della puntata di questa sera: l’omicidio di Luca Sacchi e quello di Yara Gambirasio. Scopriamo tutte le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 12 giugno 2020.

Venerdì 12 giugno 2020 alle ore 21.25 va in onda “Quarto Grado”, il programma curato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in prima serata su Rete 4.

In apertura si tornerà a parlare della vicenda di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola lo scorso 23 ottobre a Roma. Al momento in prigione con l’accusa di omicidio ci sono Valerio Del Grosso con Paolo Pirino e Marcello De Propris. Intanto gli investigatori e gli inquirenti hanno portato alla luce un possibile coinvolgimento anche di Anastasya, la fidanzata di Luca.

Non solo l’omicidio di Luca Sacchi nella puntata di stasera di Quarto Grado, visto che Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si occuperanno anche della morte di Yara Gambirasio. Sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa della giovane tredicenne di Brembate di Sopra di cui si sono perse le tracce il 26 novembre del 2010; più di un anno dopo, per la precisione il 26 febbraio 2011 veniva ritrovato il corpo senza vita di Yara. Per l’omicidio della tredicenne è stato accusato Massimo Bossetti condannato all’ergastolo in via definitiva. L’uomo però continua dal carcere a dichiararsi non colpevole ed estraneo alla vicenda dicendo a gran voce “la mia colpa è essere innocente…”.

