Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano con Quarto Grado, il programma di approfondimento della prima serata di Retequattro. Scopriamo i temi e tutte le anticipazioni al centro della puntata in onda questa stasera, venerdì 1 novembre 2019.

Quarto Grado diretta, la morte di Marco Vannini

Venerdì 1 novembre 2019 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Quarto Grado 2019 2020“, la rubrica di approfondimento giornalistico condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Questa settimana al centro della puntata del programma a cura di Siria Magri ci sarà l’omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer ucciso con un colpo di pistola alla testa la sera del 23 ottobre scorso a Roma. Il giovane ragazzo è morto per difendere la fidanzata Anastasiya durante una rapina. Al momento per l’omicidio di Luca Sacchi sono stati fermati Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, due giovani ragazzi di 21 anni attualmente in custodia cautelare in carcere.

Cosa è davvero successo quella terribile notte del 23 ottobre che è costata la vita al giovane Luca Sacchi? Tanti sono i dubbi e gli interrogativi ancora da risolvere a cominciare dal movente: è stato un incidente oppure no? E ancora: si tratta di una rapina o di uno scambio di droga finito nel peggiore dei modi? Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti Anastasiya, la fidanzata di Luca, ha raccontato di essere stata colpita da una mazza, anche se il testimone che ha soccorso i due ragazzi ha detto di non aver visto alcuna ferita. A confermare questa versione ci sarebbe anche una telecamera di un negozio installata proprio vicino al luogo dove è avvenuto l’agguato. Ma non finisce qui, visto che Giovanni Princi, amico di Sacchi, sembrerebbe aver ricoperto il ruolo di mediatore tra venditori ed acquirenti per una partita di marijuana.

Quarto Grado, anticipazioni: la morte di Yara Gambirasio

Non solo l’omicidio di Luca Sacchi al centro della puntata di venerdì 1 novembre di Quarto Grado, visto che si discuterà anche della vicenda di Yara Gambirasio. Stando a quanto trapelato la difesa di Massimo Bossetti sarebbe pronta a puntare su un possibile nuovo scenario riguardante il DNA di Ignoto 1.

Una linea abbastanza complessa che vi riportiamo integralmente:

secondo la difesa, il DNA di Ignoto 1 sarebbe frutto di un possibile incesto tra un avo di Giuseppe Guerinoni, l’autista e padre naturale di Bossetti, e una sua consanguinea. Da questa unione sarebbe nato un individuo che avrebbe mantenuto e trasmesso ai suoi discendenti lo stesso DNA di Guerinoni. Per questo nel patrimonio genetico di Ignoto 1 non ci sarebbe traccia del mitocondrio di Ester Arzuffi. La madre di Ignoto 1, quindi, non sarebbe la Arzuffi ma una donna imparentata, anche se alla lontana, con i Guerinoni. È possibile che esista da qualche parte un altro uomo con il DNA identico a quello di Bossetti nella parte nucleare, cioè nella linea maschile che riporta a Guerinoni?

Ricordiamo che chiunque volesse partecipare con segnalazioni al programma, è possibile farlo tramite uno dei canali social ufficiali che vi riportiamo qui di seguito: