Nuovo appuntamento con Quarto Grado in prima serata su Retequattro. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sono pronti a condurre una nuova puntata del programma di approfondimento giornalistico tramesso il venerdì sera su Rete4. Ecco i temi, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, venerdì 7 giugno 2019.

In apertura la terribile storia di Leonardo, il bambino di Novara di soli 20 mesi, morto a causa delle sevizie subite. Al momento per l’omicidio del bambino sono stati fermati la madre Gaia Russo, agli arresti domiciliai essendo incinta, e il compagno Nicholas Musi. Entrambi sono accusati di omicidio volontario pluriaggravato. Si tratta di una vicenda assurda che ha scosso l’opinione publica in particolare dopo le terribili dichiarazioni della madre di Musi che l’ha descritto come violento al punto di non riconoscerlo come suo figlio e chiedendo per lui la pena dell’ergastolo.

Durante la puntata di venerdì 7 giugno spazio anche alla vicenda di Noemi Durini, la giovane adolescenze di Speccia, in provincia di Lecce, uccisa dal fidanzato Lucio Marzo. Il 3 settembre del 2017 la ragazza perdeva la vita per mano del suo ragazzo. Lo scorso 4 ottobre il fidanzato è stato condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione dal Tribunale dei Minorenni di Lecce. In questi giorni è attesa la sentenza del processo d’Appello in corso con il rito abbreviato. Non solo, alcuni giorni fa è stata archiviata anche la posizione dei genitori di Lucio, su cui ricadono i sospetti di concorso in omicidio.

