Al centro della puntata di questa sera la vicenda di Marco Vannini, il 20enne di Ladispoli morto nella casa della fidanzata lo scorso 17 maggio 2015. A distanza di quattro anni dalla tragedia si continua a cercare di far luce su come sono andate davvero le cose quella terribile notte di maggio a casa della famiglia Ciontoli.

Marco si trovava a casa della fidanzata Martina Ciontoli quando è stato ferito da un colpo di pistola; la chiamata ai soccorsi poi annullata fino alla disperata corsa all’ospedale conclusasi con la morte del 20 enne. Antonio Ciontoli, padre di Martina, è stato accusato dell’omicidio di Marco Vannini in primo grado e dovrà scontare 14 anni di carcere.

Anche la moglie e i due figli del Ciontoli sono stati accusati di omicidio colposo e dovranno scontare tre tre anni di pena. In secondo grado però è diminuita da 14 a solo cinque anni di reclusione per il Ciontoli, mentre è stata confermata la pena a tre anni per i componenti della famiglia. Ora si attende la sentenza della Cassazione prevista per febbraio 2020.

Quarto Grado puntate 2019: il caso di Bibbiano

Non solo la morte di Marco Vannini al centro della puntata di venerdì 4 ottobre che vedrà Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero anche occuparsi del caso di Bibbiano. Cosa è cambiato dopo le dichiarazioni di Claudio Foti? Intanto lo psicoterapeuta della Onlus Hansel e Gretel ha dichiarato la sua innocenza precisando a gran voce di non aver mai sottoposto nessun paziente ad elettroshock.

