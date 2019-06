Quarto Grado. torna l’approfondimento a cura di Siria Magri nella prima serata di Retequattro. Come sempre al timone Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero pronti a raccontare nuovi casi di cronaca e attualità. Ecco i temi, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, venerdì 14 giugno 2019.

Quarto Grado stasera, anticipazioni del 14 giugno 2019

Venerdì 14 giugno 2019 andrà in onda una nuova puntata di “Quarto Grado“, la rubrica di approfondimento giornalistico condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in prima serata su Retequattro.

Anche questa settimana in apertura la storia di Leonardo, il bambino di Novara di soli 20 mesi, morto a causa delle sevizie subite. La madre, Gaia Russo è stata arrestata, ma è ai domiciliari essendo incinta, mentre il compagno Nicholas Musi è in galera. Domani il 23enne, accusato di omicidio dovrà rispondere alle domande durante un interrogatorio. Intanto in questi giorni sono emersi nuovi terribili particolari, come l’esistenza di alcuni sms inviati alla compagna Gaia: “se non torni presto lo ammazzo!”.

Si torna poi a parlare di Amanda Knox. A distanza di otto anni dalla sua scarcerazione, la ragazza torna in Italia ospite del “Festival della Giustizia penale” di Modena. Amanda Knox era stata arrestata il 6 novembre del 2007 con l’accusa di aver partecipato all’omicidio di Meredith Kercher. Amanda Knox e Raffaele Sollecito, all’epoca suo fidanzato, sono stati accusati dell’omicidio di Meredith salvo poi essere assolti in appello e scarcerati solo dopo quattro anni.

La sentenza è stata poi annullata dalla Cassazione con un nuovo processo tenutosi a Firenze e una nuova condanna. Niente carcere per Amanda Knox che nel frattempo è tornata a Seattle in America. Il 27 marzo del 2015 la Suprema Corte ha messo la parola fine alla storia con definitiva assoluzione sia per Amanda che Raffaele Sollecito per non aver commesso il fatto.

