Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torna in prima serata Retequattro. Ecco i temi, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda stasera, venerdì 25 ottobre 2019.

Quarto Grado diretta, la morte di Marco Vannini

Venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 21.25 nuovo appuntamento con “Quarto Grado 2019 2020“, la rubrica di approfondimento giornalistico condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna ad occuparsi ancora una volta della morte di Marco Vannini, il 20 enne di Ladispoli ucciso la notte del 17 maggio 2015 nella casa della fidanzata Martina Ciontoli. Condannato per la sua morte il padre della fidanzata Antonio Ciontoli, ma è stato davvero lui a sparare al ragazzo?

A distanza di una settimana dalla testimonianza di Davide Vannicola che, proprio alle telecamere di “Quarto Grado” ha confermato l’ipotesi secondo cui a sparare a Marco Vannini sia stato il figlio di Ciontoli e non il padre, ecco spuntare nuovi importanti documenti ed intercettazioni che vanno così a delineare risvolti inaspettati in questa terribile vicenda.

Quarto Grado, anticipazioni: la vicenda di Felice Maniero

Non solo la vicenda di Marco Vannini durante la puntata di venerdì 25 ottobre, visto che Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si occuperanno anche del caso di Felice Maniero, l’ex boss della Mala del Brenta arrestato ad ottobre con l’accusa di maltrattamenti alla moglie.

L’uomo ora vive sotto protezione essendo collaboratore di giustizia e, in merito alle accuse di maltrattamenti verso la moglie, ha detto di averla insultata, ma non di aver mai alzato le mani “se non qualche schiaffo in pochissimi casi”.

Ricordiamo che chiunque volesse partecipare con segnalazioni al programma, è possibile farlo tramite uno dei canali social ufficiali che vi riportiamo qui di seguito: