Tutto pronto per il ritorno di Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. L’appuntamento con la stagione 2023-2024 è fissata per venerdì 15 settembre 2023.

Quarto Grado 2023, anticipazioni della puntata di venerdì 15 settembre

Venerdì 15 settembre 2023 dalle ore 21.25 appuntamento con la prima puntata della nuova edizione di Quarto Grado, il talk show, giudiziario, criminologo, ma anche rotocalco televisivo ed investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete 4. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, e tutta la squadra del programma torna in onda con la quindicesima edizione di uno dei talk show più seguiti del piccolo schermo. Al centro della puntata i casi più recenti di cronaca nera, ma anche i cold case che attendono la verità.

Tra gli argomenti e i temi della prima puntata dell’approfondimento a cura di Siria Magri, la tragica storia di Marisa Leo. L’ennesimo caso di femminicidio: Marisa è stata uccisa a 39 anni lo scorso 7 settembre dall’ex compagno Angelo Reina. L’uomo dopo l’omicidio si è tolto la vita sparandosi con lo stesso fucile. Marisa aveva denunciato l’uomo per stalking anche se poi aveva ritirato la denuncia. Un delitto annunciato?

Quarto Grado, la diretta di stasera: venerdì 15 settembre 2023

Non solo, durante la prima puntata di Quarto Grado di settembre 2023 anche altri temi e casi di cronaca nera che hanno diviso l’opinione pubblica. Non mancheranno ospiti in studio per interventi e dibattiti. Tra gli ospiti di stasera segnaliamo: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Sabrina Scampini e Grazia Longo.

Infine anche per l’edizione 2023, Quarto Grado rinnova il rapporto con il suo pubblico e i telespettatori con la finestra social. Una community online molto attiva, quella dei quartograders, che durante la diretta del venerdì commenta e posta via social.

L’appuntamento con Quarto Grado 2023 è da venerdì 15 settembre in prima serata su Rete 4.