Ultimo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro su Retequattro. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni della puntata di lunedì 15 luglio 2019.

Lunedì 15 luglio alle ore 21.25 ultima puntata di “Quarta Repubblica”, il programma di approfondimento dedicato alla politica e all’ economia condotto da Nicola Porro su Rete4.

Per il finale di stagione, Nicola Porro ospita in studio uno dei protagonisti della scena politica italiana. Si tratta di Luigi di Maio, il vicepremier e ministro del Lavoro che discuterà con il conduttore di alcuni temi di strettissima attualità riguardanti il mondo della politica e non solo. A cominciare dagli impegni in agenda dell’esecutivo del Movimento 5 stelle con particolare riferimento anche alle recenti tensioni presenti nell’interno del partito gialloverde.

Oltre a Di Maio, ospite di Nicola Porro anche Giovanni Tria, ministro dell’Economia con cui si discuterà dell’andamento dell’economia italiana in vista anche della Manovra che si preannuncia importantissima per rilanciare l’economia del nostro Paese anche a livello europeo.

Spazio importante dedicato anche al tema dell’immigrazione dopo il recente caso di Carola Rackete diventata una vera e propria eroina.

Sono convinta di aver agito correttamente. C’è una legge del mare che impone di salvare le persone in difficoltà. La legge dice che bisogna portare le persone in un porto sicuro e quel porto si chiama Lampedusa. Non ci sono rifugi sicuri in Libia o in Tunisia

le parole della capitana della Sea Watch che ha replicato a Matteo Salvini dicendo:

ha diffuso falsità su Facebook e Twitter. Io voglio che le cancelli e che un giudice gli dica: ‘Non devi mai più fare una cosa del genere’.

Proseguono poi le inchieste di Quarta Repubblica: un filo diretto tra informazione e verità che questa settimana si occuperà dei retroscena legati al mondo delle Ong.