Nuova appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro nella prima serata su Rete 4. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti protagonisti dell’appuntamento di lunedì 1 luglio 2019.

Lunedì 1 luglio alle ore 21.25 in prima serata va in onda una nuova puntata “Quarta Repubblica”, il programma di approfondimento dedicato alla politica e all’ economia condotto da Nicola Porro su Rete4.

In apertura il conduttore e giornalista incontrerà Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro dell’Interno rilascerà un’intervista esclusiva parlando di alcuni dei temi più discussi del momento. In particolare si discuterà anche delle recente vicenda della nave Sea Watch 3 e dell’arresto di Carola Rackete.

Il capitano della nave Sea Watch 3 è stata arrestata e rischia una condanna dai tre ai dieci anni. Non solo, spazio ad un acceso dibattito su quello che è considerato un vero e proprio braccio di ferro tra Italia ed Europa in merito al tema dell’immigrazione. Inoltre spazio anche ad un confronto diretto sui temi dei conti pubblici e dellala flat tax.

Parlando proprio di immigrazione, Nicola Porro mostrerà un reportage che mostra i metodi coercitivi messi in atto dalla Germania della Merkel per rimandare in Italia i migranti.

Ma non finisce qui, durante la puntata Nicola Porro è pronto anche ad intervistare Romano Prodi, l’ex Presidente del Consiglio, che dirà la sua sull’attuale situazione del nostro Paese. Non solo, Prodi è pronto a commentare anche le recenti dichiarazioni di Alessandro Di Battista circa gli equilibri instabili del Movimento 5 Stelle.

Durante la puntata non mancheranno poi servizi e testimonianze, ma anche argomenti di strettissima attualità come il caso degli scandali degli affidi pilotati a Reggio Calabria che hanno portato nel mirino degli investigatori sia politici locali che assistenti sociali. In studio tra gli ospiti anche Luciano Fontana, Ministro della Famiglia.