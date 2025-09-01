Al via la nuova stagione televisiva di Quarta Repubblica 2025, il programma di informazione, attualità ed economia condotto da Nicola Porro in prime time su Retequattro.

Quarta Repubblica 2025, le anticipazioni di stasera: lunedì 1 settembre

Stasera, lunedì 1 settembre 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la nuova edizione di “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica presentato da Nicola Porro in prima serata su Rete 4. La nuova stagione prende il via con una imperdibile intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto sui principali dossier del governo. Un confronto diretto su alcuni dei temi più caldi ed importanti del momento. Non solo, durante la prima puntata della nuova stagione 2025-2026 spazio anche ad un approfondimento sul mercato di dati sensibili e immagini private.

Un tema scottante affrontato e discusso grazie a un’inchiesta esclusiva realizzata dalle telecamere di Quarta Repubblica che ha scoperto una piattaforma online che vendeva filmati privati di famiglie italiane, rubati dalle telecamere di sorveglianza.

Quarta Repubblica 2025, gli ospiti di stasera: 1 settembre

Non solo, durante la prima puntata di Quarta Repubblica 2025-2026 di Nicola Porro spazio anche alla politica con una pagina interamente dedicata alle elezioni regionali previste in autunno in Calabria, Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. E ancora: un reportage lungo la linea del fronte in Ucraina, nel Donbass, per raccontare la guerra dei droni, tra accerchiate dell’esercito russo e bombardamenti. Infine spazio anche alla cronaca nera con il caso Garlasco e le ultime novità investigative.

A discutere dei temi al centro della puntata di stasera, 1 settembre 2025 di Quarta Repubblica, un parterre di ospiti variegato: da Carlo Calenda a Roberto Occhiuto fino a Alessandro Sallusti. In studio e in collegamento anche: Paolo Mieli, Ilaria Proietti, Alex Orlowski, Alessandra Moretti, Hoara Borselli, Camillo Langone, Gianluca Zanella, Barbara Palombelli, Andrea Ruggieri, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani.

L’appuntamento con Quarta Repubblica 2025-2026 è tutti i lunedì in prime time su Rete4.