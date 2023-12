In questi giorni il nome di Chiara Ferragni è finito nel ciclone mediatico dopo la multa dell’Antitrust per la collaborazione con Balocco nel Natale del 2022. Con lei è finito nella polemica anche il marito Fedez. La Ferragni ha poi annunciato in un video di scuse una sua auto-multa da un milione di euro da donare in beneficenza. Dopo il video, che ha fatto il giro del mondo, ha cominciato a circolare una domanda sui social. Quanto guadagnano davvero Chiara Ferragni e Fedez?

Quanto guadagnano Fedez e Chiara Ferragni per un singolo post?

Scatta una foto, aggiusta qualche dettaglio con un filtro, scrivi una didascalia e pubblica. Da quando è nata la creator economy questa operazione per gli influencer è un vero e proprio lavoro. E più reaction ci sono, più quel lavoro viene pagato. Dopo la multa dell’Antitrust a Chiara Ferragni in molti si domandano: quanto guadagna davvero Chiara Ferragni?

Tutti gli affari di Chiara Ferragni

Gli affari di Chiara Ferragni sono molteplici. Due le società collegate a lei: Fenice Srl e Tbs Crew Srl. Si occupano principalmente del suo brand di abbigliamento e della gestione del suo blog. Fatturano diversi milioni di euro all’anno. Inoltre, Chiara Ferragni negli ultimi cinque anni è stata protagonista di un documentario e due serie tv (Unposted e The Ferragnez), ha partecipato a decine di eventi, campagne pubblicitarie e trasmissioni, compreso il Festival di Sanremo 2023.

L’analisi delle campagne su Instagram

Il valore economico dei post pubblicati su Instagram non è solitamente un dato preciso e nemmeno costante. Non esiste un tariffario degli influencer, soprattutto quando si tratta di personalità come Chiara Ferragni.

Per rendere meglio l’idea, qualche giorno fa Chiara Ferragni ha pubblicato un post di una normale pubblicità: una serie di foto in cui mostra alcuni capi di un brand. Hashtag #adv e tag alla pagina del brand. La campagna fatta con Balocco o quella con Dolci Preziosi è molto più complessa.

I prodotti sono stati creati in collaborazione con il brand Chiara Ferragni Collection. Nel cachet di Chiara Ferragni quindi non c’era solo la pubblicità al prodotto ma anche la cessione del marchio per la creazione del packaging e del loro contenuto.

La campagna per le uova di Pasqua del 2022 realizzate in collaborazione con Dolci Preziosi. Secondo il Fatto Quotidiano, per la campagna Chiara Ferragni avrebbe ricevuto 700.000 euro. Il numero di post totali per queste uova è stato 6: due sul profilo Instagram di Chiara Ferragni e quattro sul profilo di Chiara Ferragni Brand. Il secondo è più piccolo, ha giusto 1,7 milioni di follower contro i 29,6 milioni di Chiara Ferragni. E tutto questo senza contare le story, ormai non più recuperabili.

Quanto costa un post?

Il costo per avere i due post per Dolci Preziosi sul profilo di Chiara Ferragni sarebbe di 350.000 euro a post. Non è compresa la cessione del marchio per il packaging e per le sorprese. E non tiene conto nemmeno dei costi per le story o i post sui profili collegati. Il portale Hopper Hq ha pubblicato una classifica che è molto ripresa in questi giorni. In ogni caso, secondo questo sito i cachet di Ferragni per un solo post è fissato a circa 93.000 euro.

Quanto guadagna Fedez?

In casa Ferragnez c’è anche il patrimonio di Fedez, che è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, su cui conta 14,5 milioni di follower. Qui racconta la sua quotidianità e si fa portavoce di tantissime cause sociali, come è successo nel periodo della pandemia da Coronavirus. Inoltre, di tanto in tanto si dedica anche alle sponsorizzazioni per alcuni brand come Intimissimi, Versace e Supreme su tutti, che gli frutterebbero qualcosa come 31.200 dollari a post.

Secondo la rivista Forbes, nel 2023 il cantante ha raggiunto i suoi primi 20 milioni di fatturato attraverso la rete di società direttamente o indirettamente da lui controllate.