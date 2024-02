Il Festival di Sanremo 2024 sta facendo parlare di sé non solo per la musica e le performance sul palco dell’Ariston, ma anche per le cifre legate agli ospiti internazionali che hanno calcato e che calcheranno la sua prestigiosa scena. Tra questi, John Travolta, icona del cinema mondiale, la cui partecipazione ha suscitato grande interesse e curiosità, e che da stamattina sta scatenando anche qualche polemica sui social per lo spettacolo offerto ieri sera del balletto con Fiorello e Amadeus. Ma quanto è stato pagato John Travolta per la sua apparizione a Sanremo 2024?

Sanremo 2024, cachet da 200mila euro per John Travolta

Fonti vicine all’organizzazione dell’evento hanno rivelato che l’attore americano ha ricevuto un cachet di 200mila euro per la sua partecipazione al Festival. Questa cifra, non di poco conto, riflette il calibro internazionale della star e l’importanza che il Festival di Sanremo attribuisce alla presenza di ospiti di rilievo sul proprio palco.

John Travolta, noto al grande pubblico per ruoli indimenticabili in film come “Grease” e “Pulp Fiction”, ha portato a Sanremo il suo carisma e la sua esperienza, arricchendo l’edizione 2024 con un tocco di glamour hollywoodiano. La sua partecipazione è stata un momento atteso da molti, un incontro tra il grande cinema e la musica che ha saputo emozionare e intrattenere il pubblico a casa e nella sala dell’Ariston.

Le polemiche legate all’esibizione di John Travolta e il ballo del “Qua Qua” con Fiorello e Amadeus

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, John Travolta ha partecipato a un momento che ha suscitato non poche polemiche: il ballo del “Qua Qua” insieme ad Amadeus e Fiorello. Questa performance, apparentemente innocua e divertente, non è stata accolta positivamente da tutti. La reazione del pubblico sui social media è stata mista, con alcuni che hanno espresso disappunto per quello che è stato percepito come un utilizzo poco appropriato del talento di un’icona del cinema come Travolta, soprattutto considerando il suo cachet di 200mila euro per la partecipazione​​​​.

Il gesto è stato interpretato da alcuni come un momento imbarazzante, tanto che Fiorello, coinvolto direttamente nella gag, ha poi fatto una sorta di mea culpa, ammettendo la responsabilità nella scelta di questa particolare performance. Questa situazione ha evidenziato come, in eventi di grande visibilità come il Festival di Sanremo, le scelte creative possano facilmente diventare oggetto di discussione e polemiche.

In sintesi, la presenza di John Travolta a Sanremo 2024 è stata caratterizzata non solo dalla sua performance sul palco ma anche dalle reazioni che questa ha scatenato, dimostrando come il Festival continui a essere un punto di incontro tra culture diverse, generando dialogo, emozioni e, in alcuni casi, polemiche.