Il talento nella recitazione non è la sola dote di Johnny Depp. L’attore americano di origine indiana, protagonista di film memorabili come Edward mani di forbice, Chocolat, La fabbrica di cioccolato e la saga de I Pirati dei Caraibi solo per citare qualche titolo, sembra che abbia anche un cuore d’oro. Di certo ama molto gli animali. Lo dimostra l’aneddoto che racconto di seguito, tratto da HorseNation.com.

Il mistero di Sleepy Hollow

Non è una delle pellicole più celebri fra quelle a cui Johnny Depp ha preso parte, ma Il mistero di Sleepy Hollow, di Tim Burton, riscosse comunque un discreto successo poco più di 20 anni fa (è del 1999).

Il film è una libera trasposizione cinematografica del racconto di Washington Irving, La leggenda di Sleepy Hollow. Qui Depp, nella parte di Crane, ha un compagno inseparabile, il cavallo Gunpowder.

Si sa che a volte Hollywood sa essere cinica e spietata, quindi non può stupire più di tanto che questo bellissimo animale con un occhio solo, sarebbe dovuto essere abbattuto subito dopo la fine delle riprese. Usato e poi abbandonato ad un destino crudele, quindi. Ma grazie alla generosità e all’umanità di Depp, le cose sono andate diversamente e la vicenda ha avuto un lieto fine.

Johnny Depp e Goldeneye amici inseparabili

Inseparabili sulla scena e, ancor di più, nella vita. Goldeneye, questo il nome del cavallo andaluso co-protagonista di Depp ne Il mistero di Sleepy Hollow, sarebbe stato ucciso se non avesse incontrato l’attore americano sulla sua strada.

L’artista si è comportato in maniera eroica non solo nella finzione cinematografica, nel film I misteri di Sleepy Hollow per l’appunto, ma ancor di più nella realtà, decidendo di adottare Goldeneye. Un gesto nobile e altruista, grazie al quale un innocente e bellissimo animale è stato salvato da una fine crudele e ingiusta.