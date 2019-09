Tutto pronto per la nuova stagione de I Fatti Vostri 2019 2020, il programma condotto da Giancarlo Magalli e Roberta Morise su Rai2. Ecco tutte le novità, la data di inizio e i vari protagonisti del programma ideato da Michele Guardì.

I Fatti Vostri 2019/20: quando inizia su Rai2

Al via da lunedì 16 settembre 2019 alle ore 11:15 su Rai2 la nuovissima edizione de “I Fatti Vostri” condotta da Giancarlo Magalli con la complicità di Roberta Morise e dell’immancabile ‘Comitato’ di Michele Guardì. Il programma andrà in onda come sempre dal lunedì al venerdì e si occuperà di attualità, cronaca, ma anche spettacolo e cultura.

Diverse le novità annunciate per questa nuova edizione: a cominciare dall’inserimento di nuove rubriche dedicate alla salute e agli animali. Non solo, durante le varie puntate ci si occuperà anche di piccole controversie legali e verrà dato maggiore spazio al pubblico italiano che potrà diventare parte attiva del programma con degli appelli.

Non mancheranno poi gli interventi del professor Umberto Broccoli, mentre il colonnello Massimo Morico continuerà ad aggiornare il pubblico di Raidue sulle condizioni meteo. Confermata anche la presenza della band composta da sette elementi e diretta dal direttore d’orchestra Demo Morselli, che accompagnerà i momenti musicali. Intoccabile Paolo Fox con le previsioni e l’Oroscopo delle stelle per i dodici segni dello zodiaco tra i più seguiti dal pubblico.

I Fatti Vostri, Magalli: “Grazie a Michele Guardì si rifarà la trasmissione”

Nessuno grande stravolgimento nel cast de I Fatti Vostri. Confermatissimo al timone Giancarlo Magalli affiancato da Roberta Morise. Immancabile poi la presenza del Comitato Michele Guardì che dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni aveva dichiarato: “per ora Giancarlo sembra vada d’accordo con Roberta…” confermando così la presenza della Morise accanto al conduttore.

Magalli, invece, durante un’intervista al settimanale Nuovo ha smentito le voci che parlavano di una possibile chiusura del programma: “La notizia della chiusura era una falsa. Ma di bufale ce ne sono tante ormai, soprattutto su internet“. Chiusura evitata però per un motivo ben preciso, come ha raccontato lo stesso conduttore:

“Grazie a Michele Guardì, che ha abbassato il budget, la trasmissione si rifarà. Quindi oggi siamo tutti contenti e saremo in onda anche a settembre”

Un rapporto davvero speciale quello che lega Giancarlo Magalli e Michele Guardì come ha raccontato il conduttore:

“Tra me e Michele c’è un legame vero. Ho iniziato a lavorare con lui a I Fatti Vostri nel 1991. Poi ho interrotto per qualche anno, per fare altre trasmissioni, ma in seguito ho ripreso. Con Guardì ho trascorso più o meno 15 anni!”.