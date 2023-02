Cresce l’attesa per il Festival di Sanremo 2023 in partenza da martedì 7 febbraio in prima serata su Rai1. Amadeus, conduttore e direttore artistico, sarà accompagnato da Gianni Morandi e da alcune primedonne. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sanremo 2023, le date e i conduttori

Perchè Sanremo è Sanremo! A pochi giorni dal debutto della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo Amadeus è pronto a calcare nuovamente il palcoscenico del Teatro Ariston per la quarta volta consecutiva. Il Festival andrà in onda in mondovisione in prima serata su Rai1 da martedì 7 febbraio fino a sabato 11 febbraio. Con Amadeus sul palco troveremo Gianni Morandi e una serie di co-conduttrici che si alterneranno durante le cinque serate.

Nella serata del debutto di martedì 7 febbraio 2023 sul palco ci sarà il debutto di Chiara Ferragni che ritroveremo anche nella serata finale di sabato 11 febbraio. Nella seconda serata di mercoledì 8 febbraio, invece, sulla scia del successo di “Belve” ci sarà Francesca Fagnani. Durante la terza serata di giovedì 9 febbraio, Amadeus e Gianni Morandi saranno affiancati da Paola Egonu, mentre nella serata di venerdì 10 febbraio, per intenderci quella delle cover e dei duetti, ci sarà l’attrice Chiara Francini. Nella finalissima di sabato 11 febbraio tornerà Chiara Ferragni.

Sanremo 2023, tutti i cantanti e le novità

La musica e il grande spettacolo saranno il cuore pulsante della 73esima edizione del Festival di Sanremo. 28 i cantanti in gara che si alterneranno sul palcoscenico presentando il loro brano inedito, mentre nella serata del venerdì delle cover porteranno un brano italiano e/o internazionale accompagnati da un collega.

Ultimo – Alba Tananai – Tango Madame – Il bene nel male Giorgia – Parole dette male Mr. Rain – Supereroi Elodie – Due Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Marco Mengoni – Due vite Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) Lazza – Cenere Mara Sattei – Duemilaminuti (testo di Damiano dei Maneskin) Modà – Lasciami Paola e Chiara – Furore Colpesce e Dimartino – Splash Leo Gassman – Terzo cuore (parole di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari) Articolo 31 – Un bel viaggio Ariete – Mare di Guai Cugini di Campagna – Lettera 22 (testo de La Rappresentate di Lista) Levante – Vivo Coma_Cose – L’addio LDA – Se poi domani Rosa Chemical – Made in Italy gIANMARIA – Mostro COLLA ZIO – Non mi va Shari – Egoista Olly – Polvere Sethu – Cause perse Will – Stupido

Tra le novità di questa edizione la presenza in Piazza Colombo, vicino al Teatro Ariston, di un palcoscenico dove si esibiranno: Nek, Francesco Renga, Achille Lauro. Piero Pelù, Annalisa e La Rappresentante di Lista.