La quarta stagione della serie tv Manifest, targata Netflix, è composta da due parti: la prima è già andata in onda dal 4 novembre 2022, mentre la seconda parte – composta da dieci episodi – andrà in onda a giugno. Quando sarà dunque disponibile la seconda parte della quarta stagione di Manifest? Scopriamo insieme, quando in tv.

Quando in tv la quarta stagione di Manifest sulla piattaforma in streaming Netflix? Ecco la data

La seconda parte, di Manifest sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dal 2 giugno 2023 con gli ultimi 10 episodi conclusivi della serie tv. È l’ultimo viaggio dunque di questi passeggeri perché la serie giunge al termine chiudendo i battenti. Quindi nel giorno della Festa della Repubblica, se volete rilassarvi davanti alla tv niente di meglio che guardare gli episodi conclusivi di questa avvincente serie tv che racconta di un volo aero sparito nel nulla che riappare dopo cinque anni. Tuttavia, la cosa strana è che i passeggeri che erano a bordo non sono invecchiati di un solo giorno ma hanno acquisito degli strani poteri. La serie tv era stata mandata in onda dalla rete americana NBC ma cancellata dopo le prime tre stagioni. Insomma, quelle che noi abbiamo visto in chiaro su canale 5 dal 2019 al 2021.

“Manifest” come “Mare Fuori”, dalla tv generalista a quella della piattaforma in streaming: fenomeni globali

Non è la prima volta che una serie tv, nata sulla tv “tradizionale” approdi sulle piattaforme in streaming ottenendo un successo planetario. È successo con “Mare Fuori”, dapprima andata in onda su Rai2 raccogliendo un discreto consenso di pubblico per poi spopolare su Netflix ottenendo un successo straordinario.

A livello internazionale, invece uno dei casi più clamorosi è quello di “Manifest che è passata dalla cancellazione ad un rinnovo per la quarta stagione, diventando un fenomeno globale grazie appunto a Netflix.

Ed ecco quindi che dal 2 giugno sulla piattaforma in streaming arrivano i 10 episodi conclusivi della serie tv. Dieci episodi con cui daremo addio a “Manifest” e scopriremo tanti interrogativi e il perché di certi comportamenti. Insomma, a partire dal 2 giugno su Netflix ci aspetta un finale strepitoso e ricco di colpi di scena. Un finale che svelerà – si spera – molti dubbi e molti “perché” irrisolti. Insomma, il motivo per cui questi personaggi sono scomparsi per poi tornare senza invecchiare di un giorno.