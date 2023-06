Prosegue la corsa agli Europei 2024 in programma il prossimo anno in Germania. Lunedì 19 e martedì 20 giugno 2023 un calendario fitto di partite per le qualificazioni. Ecco dove è possibile seguirle, in chiaro, streaming, ma anche la programmazione completa su Sky Sport e dove è possibile

Qualificazioni Europei 2024, le partite di lunedì 19 giugno 2023

Lunedì 19 giugno 2023 appuntamento con le prime partite di qualificazioni agli Europei 2024 in programma dal 14 giugno al 14 luglio 2024 in Germania. Diverse le partite in programma oggi:

ore 18.45 Ucraina-Malta , Armenia-Lettonia e Finlandia-San Marino con la diretta gol su Sky Sport Football e in streaming su NOW. La Telecronaca Federico Botti, Andrea Voria e Calogero Destro;

, e con la diretta gol su Sky Sport Football e in streaming su NOW. La Telecronaca Federico Botti, Andrea Voria e Calogero Destro; ore 20.45: Francia-Grecia su Sky Sport Summer (canale 201), in chiaro sul Canale 20 e in streaming su NOW. La telecronaca è affidata a Federico Zancan. Per chi volesse il match è visibile anche in live streaming, su Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it.

Sempre stasera appuntamento con la diretta gol di:

Bielorussia-Kosovo ,

, Inghilterra-Macedonia del Nord ,

, Irlanda-Gibilterra ,

, Irlanda del Nord-Kazakhistan ,

, Israele-Andorra ,

, Slovenia-Danimarca

Svizzera-Romania

Turchia-Galles

Tutte le partite sono trasmesse sul canale Sky Sport Football e in streaming su NOW.

Qualificazioni Europei 2024, le partite di martedì 20 giugno 2023

Martedì 20 giugno 2023 appuntamento con il match “Islanda-Portogallo” in programma alle ore 20.45 su Sky Sport Summer, canale 201. La partita è visibile anche in streaming su Now. La telecronaca è affidata ad Antonio Nocera

Sempre martedì 30 giugno in calendario anche la diretta gol di:

Austria-Svezia ,

, Bosnia Erzegovina-Lussemburgo ,

, Bulgaria-Serbia ,

, Estonia-Belgio ,

, Isole Faroe-Albania ,

, Liechtenstein-Slovacchia ,

, Moldavia-Polonia ,

, Norvegia – Cipro ,

– , Scozia-Georgia ,

, Ungheria-Lituania ,

, Islanda-Portogallo.

Tutte le partite sono visibili su Sky Sport Football e in streaming su NOW.

Euro 2024, tutte le partite di qualificazione dell’Italia:

Ricordiamo che i prossimi appuntamenti dell’Italia per le qualificazioni ad EURO 2024: