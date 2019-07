L’estate entra nel vivo, ma per i calciatori è tempo di tornare in ritiro per preparare la nuova stagione. Settembre si avvicina e con esso il campionato e le partite con le nazionali. Dopo gli impegni con le nazionali minori, la Copa America e la Coppa d’Africa, i calciatori torneranno a vestire le maglie delle proprie nazionali durante le Qualificazioni Europei 2020. Un appuntamento importante soprattutto per il nostro paese, che ospiterà la manifestazione europea. Alcune partite saranno trasmesse in chiaro su Mediaset 20. Di seguito elenchiamo le date e il calendario completo.

Qualificazioni Europei 2020, il calendario delle partite in chiaro

Le qualificazioni europei 2020 entreranno nel vivo durante il mese di settembre, quando ci sarà la prima sosta per il campionato. La rete del Biscione trasmetterà alcune partite in chiaro sul canale Mediaset 20, uno degli ultimi arrivati. Di seguito il calendario completo della partite in tv:

06/09: Germania-Olanda

07/09: Serbia Portogallo

09/09: Scozia-Belgio

10/09: Francia-Andorra

10/10: Olanda-Irlanda del Nord

11/10: Rep. Ceca-Inghilterra

13/10: Galles-Croazia

14/10: Francia-Turchia

14/11: Portogallo-Lituania

16/11: Germania-Bielorussia

17/11: Albania-Francia

19/11: Germania-Irlanda del Nord

Non ci saranno partite della nazionale italiana, le quali saranno trasmesse sui canali Rai, ma i telespettatori di Mediaset 20 potranno assistere ad un grande spettacolo grazie alla presenza di numerosi campioni. Da Cristiano Ronaldo a Mbappé, da Neuer a De Ligt, fino a Bale, Dele Alli e Luca Modric. Uno spettacolo offerto solo ed esclusivamente da Mediaset 20. Ben dodici partite in chiaro e collegamenti negli stadi più importanti d’Europa.

Ricordiamo che dalla prossima stagione, la rete del Biscione trasmetterà in chiaro anche una partita della UEFA Champions League. Sarà Mediaset stessa a scegliere quale partita scegliere tra le quattro squadre italiane impegnate nella massima competizione europea. Mediaset è riuscita a firmare un accordo biennale con Sky, strappandolo alla concorrenza della rete pubblica. Una vittoria importante per la rete del Biscione, che in questo modo farà felici anche i tifosi di Juventus, Napoli, Atalanta e Inter.