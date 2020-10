Qualcuno deve morire: trama e cast della serie Tv Netflix

Gli appassionati dei drammi spagnoli troveranno un nuovo prodotto a cui interessarsi. Si chiama Qualcuno deve morire è l’inedita serie limitata creata e diretta da Manolo Caro, la prima girata dal regista in Spagna, e in arrivo su Netflix il 16 ottobre. La storia è ambientata nella Spagna degli anni Cinquanta e ruota intorno alla società conservatrice e tradizionalista del periodo franchista, dove le apparenze e i rapporti familiari giocheranno un ruolo chiave. Qualcuno deve morire, il cui titolo originale è Alquien Tiene Que Morir, è composto da tre episodi e fa parte di un accordo esclusivo che Caro ha firmato con Netflix lo scorso anno, dopo il successo de La casa de las flores.

Qualcuno deve morire: la trama della serie Tv Netflix

La storia ha luogo nel 1954. Un giovane torna in Spagna dopo aver vissuto in Messico per alcuni anni. Durante un incontro con i propri parenti, si presenta insieme a un amico, un ballerino di nome Lazaro, la cui presenza e i suoi modi sfideranno la società conservatrice. Inoltre, a complicare le cose ci sono i suoi genitori ultra tradizionalisti che annunciano di aver organizzato un matrimonio per il loro unico figlio.

La serie affronta argomenti delicati quali l’omofobia, la famiglia e il cambiamento sociale.

Qualcuno deve morire: il cast e i personaggi

Nel cast della serie limitata una folta lista di attori spagnoli e messicani: