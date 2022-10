Dopo il successo di “Lol – Chi ride è fuori”, arriva dal 2 novembre su Amazon Prime Video Prova Prova Sa Sa il nuovo comedy show condotto da Frank Matano. Prodotto da Endemol Shine Italy in quattro puntate, ogni puntata vedrà i quattro comici esibirsi in una serie di sketch e sfide improvvisate talvolta decise dal conduttore, altre volte basate sui suggerimenti del pubblico in studio. Alcuni di questi sketch sono individuali, altri prevedono il coinvolgimento di due o più comici. In ogni episodio, inoltre, c’è una guest che irrompe nel programma e si mette in gioco improvvisando insieme al cast. Tra gli ospiti: Francesco Mandelli, Corrado Nuzzo, Valeria Angione, e il duo comico I Soldi Spicci. Protagonisti delle quattro puntate Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone. Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato Frank Matano ma anche il cast dei comici.

Intervista a Frank Matano

A Frank Matano abbiamo fatto notare come negli ultimi anni in tv ci sia stato un deficit di programmi comici. Manca la voglia di sperimentare? A questa domanda, Matano ha risposto: “Abbiamo avuto un momento in cui c’erano pochi comici in tv. In questo momento storico purtroppo non ci sono luoghi adatti a far crescere nuovi talenti. Negli anni 90 e a inizio 2000 c’erano programmi come Mai dire Gol in cui poteva capitare di assistere alla nascita di un nuovo talento comico. Lo stesso problema si presenta rispetto ai live. In America nei club capita di incontrare comici che si esibiscono per la prima volta mentre in Italia questo non succede. Ora le piattaforme stanno dando la possibilità di fare qualcosa di nuovo. Anche a causa della crisi economica, in televisione si ha più paura di rischiare e per il timore di non far cadere la baracca si punta sulle solite idee”.

Negli ultimi anni, abbiamo visto Frank Matano vestire più i panni di conduttore che quelli di comico. Gli abbiamo chiesto se si senta più a suo agio e se il palco del Festival di Sanremo lo spaventerebbe: “Il palco dell’Ariston mi spaventerebbe. Sto entrando man mano nei panni di conduttore e penso che posso ancora migliorare tanto. Conosco talmente bene questo programma che sono felice di viverlo come conduttore in modo da non vivere l’ansia di risultare inadeguato come concorrente. Mi sono divertito da pazzi soprattutto durante la fase di organizzazione del format. Lo rifarei mille volte”.

Intervista a Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone

Poi abbiamo scambiato qualche battuta con il cast formato da Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone. Anche a loro abbiamo chiesto se un format di questo tipo sarebbe “pensabile” per una prima serata su una tv generalista. Aurora Leone risponde: “Stiamo attraversando un periodo storico in cui c’è molta contaminazione. Il web sta attingendo molto alla tv e viceversa. L’augurio è che ci possa essere spazio ovunque per contenuti di questo tipo”. Anche Maccio Capatonda e Maria Di Biase condividono il pensiero di Aurora Leone: “E’ un programma fruibile da chiunque e in qualsiasi periodo. Questo è il vantaggio di non avere riferimenti storici”.

Edoardo Ferrario sottolinea: “In televisione manca la voglia di sperimentare e in questo le piattaforme sono più libere”. Maria Di Biase avverte: “Scatteranno un sacco di denunce”.

In tempi di politically correct, si sono fatti qualche scrupolo nell’improvvisare gli sketch? Maria Di Biase ci scherza su: “Mi dovrete bloccare con le manette”.

Maccio Capatonda invece dice: “A volte capita di uscirsene con delle battute volgari ma in questo caso ero troppo impegnato a capire cosa fare per pormi il problema di cosa non dire”. Edoardo Ferrario spiega: “E’ stato difficile già far ridere, figuriamoci graffiare o far riflettere”.