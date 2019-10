Dopo la pausa legata alle qualificazioni per EURO 2020, il campionato di Serie A 2019 2020 è pronto a tornare in campo con la 8° giornata. Ecco il calendario completo delle partite in programma sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 Ottobre.

Partite Serie A Calendario 8° giornata in TV

La Serie A 2019 2020 torna in campo con l’ottava giornata di campionato. Dopo lo stop obbligato per le qualificazioni di Euro 2020, le squadre di Serie A tornano in campo con dieci nuovi imperdibili match importantissimi per la classifica. Si comincia sabato 19 ottobre alle ore 15.00 con la sfida Lazio – Atalanta seguita alle ore 18.00 con Napoli – Hellas Verona. Il Napoli di Carlo Ancelotti è alla ricerca di tre punti importantissimi per risalire in classifica. La sfida serale è tra la capolista Juventus contro il Bologna.

L’ottava giornata di campionato prosegue poi domenica 20 ottobre con ben sei partite. La prima è Sassuolo – Inter alle ore 12.30 seguita da Cagliari- SPAL, Sampdoria – Roma, Udinese – Torino e Parma – Genoa. I riflettori sono tutti puntati sul Milan che in casa incontrerà la squadra del Lecce. Infine il posticipo è fissato per lunedì 21 ottobre con Brescia – Fiorentina trasmessa alle ore 20.45 su Sky.

Serie A Tim 8ª giornata: dove vederle in tv

Calendario e programmazione tv completa della 8° giornata di campionato di Serie A Tim suddivisa tra Sky e Dazn:

Sabato 19 ottobre

ore 15.00 Lazio – Atalanta IN DIRETTA SU SKY

ore 18.00 Napoli – Hellas Verona IN DIRETTA SU SKY

ore 20.45 Juventus – Bologna IN DIRETTA SU DAZN

Domenica 20 ottobre

ore 12.30 Sassuolo – Inter IN DIRETTA SU DAZN

ore 15.00 Cagliari – SPAL IN DIRETTA SU DAZN

ore 15.00 Sampdoria – Roma IN DIRETTA SU SKY



ore 15.00 Udinese – Torino IN DIRETTA SU SKY

ore 18.00 Parma – Genoa (°) IN DIRETTA SU SKY

ore 20.45 Milan – Lecce IN DIRETTA SU SKY

Lunedì 21 ottobre

ore 20.45 Brescia – Fiorentina IN DIRETTA SU SKY

Classifica Serie A 2019 (dopo la settima giornata)

Ecco la classifica di Serie A 2019 dopo le prime sette giornate di campionato:

19 Juventus

18 Inter

16 Atalanta

13 Napoli

12 Roma

11 Lazio

11 Cagliari

11 Fiorentina

10 Torino

9 Parma

9 Bologna

9 Milan

9 Hellas Verona

7 Udinese

6 Sassuolo

6 Brescia

6 Lecce

6 Spal

5 Genoa

3 Sampdoria