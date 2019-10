Cresce l’attesa per Euro 2020 con la sfida Italia – Grecia in programma sabato 12 ottobre 2019 in diretta su Rai1. Gli occhi sono tutti puntati sulla Nazionale Italiana di Roberto Mancini che, in caso di vittoria, potrebbero strappare un biglietto di sola andata per la fase finale del torneo continentale.

Euro 2020 in tv: la sfida Italia – Grecia

E’ ufficialmente partito il countdown per il Campionato europeo di calcio Euro 2020 che si giocherà dal 12 giugno 2020 al 12 luglio 2020 che si svolgerà per la prima volta nella storia in 12 città europee tra cui anche Roma.

In attesa di scoprire quali saranno le squadre qualificata alla fase finale di gioco, i riflettori sono tutti puntati sulla sfida tra Italia – Grecia in programma sabato 12 ottobre 2019 allo Stadio Olimpico di Roma. In uno stadio prossimo al tutto esaurito, la Nazionale di Roberto Mancini scenderà in campo con una maglia davvero speciale: si tratta di una maglia verde ispirata al Rinascimento del nostro calcio utilizzata una finora una sola volta nel 1954. La partita contro la Grecia è il settimo incontro dell’Italia nel girone di qualificazione e rappresenta una sfida decisiva per gli Azzurri.

Italia Grecia, le formazioni

In caso di vittoria, infatti, la Nazionale Italiana allenata da Roberto Mancini conquisterebbe automaticamente l’accesso alla fase finale del Campionato europeo di calcio 2010 che si svolgerà il prossimo anno con la partita inaugurale fissata proprio a Roma.

Il match Italia-Grecia sarà trasmesso in diretta sabato 12 ottobre 2019 in prima serata su Rai1 subito dopo il consueto appuntamento con il TG1. La telecronaca della partita è affidata alle voci di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, mentre le interviste e gli interventi da bordocampo sono a cura di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi. Marco Lollobrigida e Paolo Rossi, investe, si occuperanno dei momenti pre e post partita dallo studio.

Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Bernardeschi, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Grecia (4-2-3-1): Barkas, Bakakis, Manolas, Sokratis, Tsimikas; Samaris, Bouchalakis; Fetfatzidis, Vrousai, Masouras; Koulouris.