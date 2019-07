Se siete amanti dello sport dovete leggere assolutamente i prossimi appuntamenti televisivi con le qualificazioni a Euro 2020. Possiamo anticiparvi, in anteprima, infatti che Mediaset, sul Canale 20 del digitale terrestre, trasmetterà ben 12 partite per le qualificazioni ad uno degli eventi sportivi più attesi del momento. Quali saranno gli appuntamenti da non perdere?

Mediaset 20, lunga corsa per Euro 2020: gli appuntamenti

Siete pronti? Le dodici partite che Mediaset 20 trasmetterà in chiaro e in esclusiva riguarderanno match in cui si sfideranno importanti squadre europee. Secondo il calendario degli appuntamenti si inizierà il 6 settembre con lo scontro fra Germania e Olanda. Si proseguirà poi il 7 settembre con Serbia vs Portogallo.

Cosa prevede il resto del calendario?

09/09 avrà luogo: Scozia vs Belgio;

10/09 andrà in onda Francia vs Andorra;

10/10 Olanda vs Irlanda del Nord;

11/10 Repubblica Ceca vs Inghilterra;

13/10 Galles vs Croazia;

14/10 Francia vs Turchia / Ucraina vs Portogallo;

14/11 Portogallo vs Lituania;

16/11 Germania vs Bielorussia.

Mediaset 20 e Euro 2020: di chi sono tutti i diritti

Come saranno suddivisi i prossimi appuntamenti per Euro 2020? Ebbene a quanto pare Sky ha i diritti solo per la fase finale della manifestazione ovvero quella compresa fra il 12 Giugno e il 12 Luglio 2020.

I diritti delle qualificazioni sono invece di Mediaset che potrà così trasmettere ben due partite in chiaro ogni turno. L’ammiraglia Rai, infine, trasmetterà solo le gare in cui a scendere in campo sarà la Nazionale Italiana.

Come ormai è chiaro le partite di Euro 2020 saranno itineranti così come fortemente voluto dall’allora presidente dell’Uefa Michel Platini, ma anche dal suo successore Aleksander Ceferin.