Flavio Montrucchio è indiscutibilmente il “re di cuori” di Real Time, canale 31 del Digitale Terrestre. Il conduttore torna anche nel 2022 con “Primo Appuntamento” giunto alla sesta edizione. Andiamo a vedere quando andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del programma dedicato ai sentimenti a “prima vista”.

“Primo Appuntamento” in tv nel 2022 con Flavio Montrucchio. Ecco quando

Prenderà il via il prossimo 4 gennaio 2022 alle ore 21:20 su Real Time (canale 31 del Digitale Terrestre) la sesta edizione di “Primo appuntamento”, il dating show che in ogni puntata vede protagonisti alcuni single in cerca dell’anima gemella. I protagonisti si mettono in gioco in appuntamenti al buio con sconosciuti, con i quali condividere sicuramente una cena e, se dovesse scattare la scintilla, anche qualcosa in più. A condurlo, ancora una volta, con le sue cene romantiche nelle sale del ristorante Geco di Roma, è il vero “re di cuori” di Real Time Flavio Montrucchio, che ha preso il testimone nel 2019 da Gabriele Corsi. Ancora prima il programma era condotto da Valerio Capriotti.

Il format del programma

Il programma “Primo Appuntamento” è basato sul format inglese First Dates, prevede che in ogni puntata due persone che non si sono mai viste prima, entrambe single e di sesso uguale o diverso, entrino in un ristorante, accompagnati dal maître, per fare una cena con lo scopo di conoscersi, scambiare le loro esperienze e decidere se intraprendere una storia d’amore. Al termine della cena i due protagonisti entrano nel confessionale “singolo”, nel quale ognuno dice cosa pensa dell’altro, mentre nel confessionale “di coppia” esprimono insieme la scelta finale di rivedersi per una seconda volta oppure no.

La storia del programma “Primo Appuntamento”

La prima puntata di “Primo Appuntamento” è stata trasmessa per la prima volta in Italia il 14 marzo 2017 in prima serata, con repliche la mattina, per otto puntate. Dalla seconda stagione, iniziata il 28 febbraio 2018, le puntate vanno in onda il mercoledì, sempre in prima serata. Con l’arrivo di Montrucchio alla conduzione del programma dedicato ai sentimenti, la programmazione è tornata al prime time del martedì a partire dal 19 marzo 2019. Dal 18 maggio 2021 il format ha avuto anche una edizione speciale intitolata Primo appuntamento Crociera ambientata su una nave da crociera.