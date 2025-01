Sta per tornare una nuova edizione di ‘Primo appuntamento‘. Il dating show, che ormai va in onda da dieci stagioni se si considerano anche gli spin off di Crociera e Hotel, è pronto a mostrare il primo incontro di uomini e donne alla ricerca dell’amore. Scopriamo insieme le novità e quando verrà trasmesso.

Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio: novità della nuova stagione 2025

Sarà ancora una volta Flavio Montrucchio a condurre ‘Primo appuntamento’. Il presentatore ci mostrerà le storie di alcuni single che si mettono in gioco per un appuntamento al buio. Obiettivo è quello di trovare l’anima gemella attraverso il dating che torna alla versione classica. La prima puntata di ‘Primo appuntamento‘ andrà infatti in onda martedì 7 gennaio 2025 in prima serata, alle ore 21.30, su Real Time. Le puntate saranno disponibili anche in anteprima streaming su Discovery+.

Il meccanismo del programma non cambia ma ci saranno dei cambiamenti. Ambientato nell’elegante villa d’epoca alle porte di Tivoli, i protagonisti si siederanno ad un tavolo per cenare e il loro incontro sarà ripreso in tempo reale da telecamere nascoste. Tra le novità della nuova stagione c’è la presenza di un pianista in sala che offrirà della musica come sottofondo di ogni conoscenza. Flavio Montrucchio incontrerà i single e li accompagnerà al bancone dove vedremo il barman Mauro offrirgli l’aperitivo.

Con le sue storie, Primo Appuntamento è pronto a conquistare i telespettatori con un pizzico di romanticismo e leggerezza.

Puntate speciali

“PRIMO APPUNTAMENTO” è realizzato da Stand by me per Warner Bros. Discovery. In totale saranno 20 gli episodi della durata ciascuno di 75 minuti. Alcune puntate avranno un tema speciale: una di queste vedrà i protagonisti (i single e Montrucchio) indossare una maschera.

In un’altra ci sarà un illusionista che stupirà gli ospiti con trucchi e magie per sciogliere l’atmosfera mentre un’altra puntata vedrà i partecipanti sottoporsi a dei giochi per svelare aspetti nascosti di sé.