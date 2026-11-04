Nel mese di Novembre il catalogo di Prime Video continua ad allargarsi. Tra nuove serie tv come Campus Drivers, ma anche la seconda stagione di The Traitors, show con Alessia Marcuzzi che ha conquistato tantissimi spettatori, le novità sono davvero interessanti. Di seguito, vi elenchiamo alcuni dei prossimi titoli più attesi di questo mese da vedere sulla piattaforma.

Prime Video: i film e le serie tv più attese di Novembre 2026

Le novità partono dal 4 novembre con The Greatest, la prima serie autorizzata su Muhammad Ali. Questo titolo esplora la vita eccezionale del campione di pugilato, filantropo e icona mondiale come mai prima d’ora, grazie anche a Lonnie Ali, la vedova, come executive producer.

Il 6 novembre invece verrà rilasciata sul catalogo Campus Drivers, altra serie tv young adult particolarmente attesa. La storia segue Lois, una ragazza appena ammessa alla prestigiosa Belrose University insieme a Max, il ragazzo che ama da sempre. Tutto cambia quando la ragazza si presenta alla porta di Lane, uno studente affascinante e il creatore di Campus Drivers, l’app più in voga del campus. Immediatamente i loro mondi si scontrano e scatta un’attrazione impossibile da ignorare.

Nella stessa data però arriva anche la seconda stagione di The Traitors, lo show che ha conquistato il pubblico con i suoi intrighi psicologici e un susseguirsi di colpi di scena. Condotto da Alessia Marcuzzi, nel cast di questo nuovo capitolo troviamo Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Lorella Cuccarini, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Valentina Nappi, Giorgia Palmas, Jolanda Renga, Giulia Salemi e Gianluca Torre. A rendere il gioco ancor più imprevedibile, questa volta ci sarà anche un “traditore segreto” chiamato ad agire nell’ombra.

Dall’11 Novembre invece spazio al fantasy con la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Ambientata cinque anni dopo la caduta di Eregion, la Terra di Mezzo è in guerra. Le armate di Sauron hanno ormai marciato su tutto il mondo, conquistando qualunque cosa incontravano sul proprio cammino. Solo poche roccaforti isolate si frappongono ora tra l’Oscuro Signore e la vittoria totale. Nelle profondità della terra di Mordor intanto, il Signore Oscuro lavora senza sosta, ossessionato dall’idea di acquisire un potere che metterà tutti in ginocchio. Ora, i popoli liberi della Terra di Mezzo – Nani, Elfi, Uomini e Maghi – dovranno trovare il modo di unire le forze.

Infine, dal 25 novembre, sarà disponibile la serie tv Blade Runner 2099. Composta da 8 episodi, è ambientata cinquant’anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049. La trama ruota intorno a Cora, una fuggitiva. La ragazza, in un estremo tentativo di scappare, assume l’identità di una Blade Runner. Costretta a collaborare con Olwen, un Replicante con pochi giorni ancora da vivere, dà la caccia a un fuggitivo che nasconde una verità in grado di far crollare la loro fragile città.