Ascolti tv di martedì 3 novembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show 2026” contro “Il meglio di Zelig 30“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 3 novembre 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Tale e Quale Show vs Il meglio di Zelig 30 | Auditel del 3 novembre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tale e Quale Show 2026” contro “Il meglio di Zelig 30”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tale e Quale Show 2026, il varietà condotto da Carlo Conti hai incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari allo 18.8% di share.

Su Rai 2: Un uomo sopra la legge, il film del 2021 diretto da Robert Lorenz ha appassionato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di Audience.

Rai 3: Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi dedicato all’attualità con inchieste, interviste e reportage dal campo ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di auditel.

Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha registrato 0.000.000 telespettatori pari ad uno share dello 8.3%.

Canale 5: Il meglio di Zelig 30, lo speciale comic show condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz ha divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 10.8%.

Italia 1: L’uomo d’acciaio, il film del 2013 diretto da Zack Snyder con protagonista Henry Cavill ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha informato 0.000.000 spettatori e il 0.00% e 0.000.000 spettatori e il 0.00% nella parte chiamata DiMartedì Più.

Tv8: X-Factor 2026, il talent musicale condotto da Giorgia ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori spettatori con il 0.00% di share.

Nove: Un Natale da Cenerentola, il film del 2016 diretto da Tosca Musk con Emma Rigby e Peter Porte ha coinvolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 3 novembre 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00 %;

: spettatori con uno share del %; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5