Ascolti tv 3 novembre 2026: Tale e Quale Show (18.8%), Il meglio di Zelig 30 (10.8%), Verità Nascoste (8.3%), Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
Tale e Quale Show 2026

Ascolti tv di martedì 3 novembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show 2026” contro “Il meglio di Zelig 30“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 3 novembre 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Tale e Quale Show vs Il meglio di Zelig 30 | Auditel del 3 novembre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tale e Quale Show 2026” contro “Il meglio di Zelig 30”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tale e Quale Show 2026, il varietà condotto da Carlo Conti hai incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari allo 18.8% di share.

Su Rai 2: Un uomo sopra la legge, il film del 2021 diretto da Robert Lorenz ha appassionato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di Audience.

Rai 3: Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi dedicato all’attualità con inchieste, interviste e reportage dal campo ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di auditel.

Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha registrato 0.000.000 telespettatori pari ad uno share dello 8.3%.

Canale 5: Il meglio di Zelig 30, lo speciale comic show condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz ha divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 10.8%.

Italia 1: L’uomo d’acciaio, il film del 2013 diretto da Zack Snyder con protagonista Henry Cavill ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha informato 0.000.000 spettatori e il 0.00% e 0.000.000 spettatori e il 0.00% nella parte chiamata DiMartedì Più.

Tv8: X-Factor 2026, il talent musicale condotto da Giorgia ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori spettatori con il 0.00% di share.

Nove: Un Natale da Cenerentola, il film del 2016 diretto da Tosca Musk con Emma Rigby e Peter Porte ha coinvolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

  • Affari Tuoi di Stefano De Martino: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
  • La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 3 novembre 2026

RAI 1

  • La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte;
  • Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%;
  • Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5

  • Grande Fratello Vip 2026: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
  • Beautiful: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
  • Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
  • Uomini e Donne: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
  • Tutto per la mia Famiglia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00%;
  • Amici di Maria De Filippi: 0.000.000 spettatori pari al 0.00%;
  • Dentro la Notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Le Voci.
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite
Avatar for Emanuele Ambrosio
Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.