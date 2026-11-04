Ascolti tv di martedì 3 novembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show 2026” contro “Il meglio di Zelig 30“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 3 novembre 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: Tale e Quale Show vs Il meglio di Zelig 30 | Auditel del 3 novembre 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tale e Quale Show 2026” contro “Il meglio di Zelig 30”. Chi ha vinto?
Rai 1: Tale e Quale Show 2026, il varietà condotto da Carlo Conti hai incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari allo 18.8% di share.
Su Rai 2: Un uomo sopra la legge, il film del 2021 diretto da Robert Lorenz ha appassionato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di Audience.
Rai 3: Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi dedicato all’attualità con inchieste, interviste e reportage dal campo ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di auditel.
Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha registrato 0.000.000 telespettatori pari ad uno share dello 8.3%.
Canale 5: Il meglio di Zelig 30, lo speciale comic show condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz ha divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 10.8%.
Italia 1: L’uomo d’acciaio, il film del 2013 diretto da Zack Snyder con protagonista Henry Cavill ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.
La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha informato 0.000.000 spettatori e il 0.00% e 0.000.000 spettatori e il 0.00% nella parte chiamata DiMartedì Più.
Tv8: X-Factor 2026, il talent musicale condotto da Giorgia ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori spettatori con il 0.00% di share.
Nove: Un Natale da Cenerentola, il film del 2016 diretto da Tosca Musk con Emma Rigby e Peter Porte ha coinvolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi di Stefano De Martino: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 3 novembre 2026
RAI 1
- La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%;
- Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip 2026: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
- Beautiful: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
- Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
- Uomini e Donne: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
- Tutto per la mia Famiglia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00%;
- Amici di Maria De Filippi: 0.000.000 spettatori pari al 0.00%;
- Dentro la Notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Le Voci.