PrimaFestival 2026: chi sono le tre conduttrici e quando va in onda

Mancano due mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2026, ma chi sono le tre conduttrici del PrimaFestival? Carlo Conti dopo aver annunciato i 30 big, ha svelato i nomi delle tre donne che precederanno ogni sera l’inizio della kermesse canora. Scopriamo insieme di chi si tratta e quando andrà in onda.

PrimaFestival 2026: chi sono le tre conduttrici

Dopo il successo di ascolti dello scorso anno del PrimaFestival (condotto da Bianca Guaccero, Mariasole Pollio e Gabriele Corsi), Carlo Conti ha rivelato chi saranno i nuovi conduttori. Il direttore artistico, durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà Sanremo’, ha definito le tre presentatrici come le mie ‘Charlie’s Angels’.

Si tratta di Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey che già facevano parte della commissione musicale di “Sanremo Giovani”. Una conduzione tutta al femminile che sarà preceduta da una sigla creata ad hoc. Le tre conduttrici sono anche apprezzate voci radiofoniche: Manola Moslehi di Radio 105, Carolina Rey di RTL 102.5 ed Ema Stokholma di Rai Radio2. Come spiegato in un comunicato Rai:

“Le conduttrici possono contare su una solida esperienza nel panorama musicale italiano, che le rende particolarmente adatte a raccontare il dietro le quinte, le curiosità e le emozioni che precedono ogni serata del Festival”.

Ma quando andrà in onda il PrimaFestival2026? Il Festival di Sanremo 2026 sarà trasmesso dal 24 al 28 febbraio, in prima serata su Rai1, e come sempre il PrimaFestival inizierà qualche giorno prima, su Rai1 e subito dopo il Tg1 delle 20.

A Nicola Savino la conduzione del DopoFestival

Spetterà invece a Nicola Savino la conduzione del DopoFestival che quest’anno tornerà al teatro del Casinò. Il Maestro Vittorio Cremonesi invece avrà il compito di accompagnare musicalmente tutto quello che accadrà durante il programma mentre Daniele Battaglia sarà il conduttore del Suzuki Stage in Piazza Colombo.

Per le due serate dedicate alle Nuove Proposte e che andranno in onda a febbraio, Carlo Conti sarà affiancato da Gianluca Gazzoli.