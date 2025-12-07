A inaugurare la prima della Scala di Milano 2025 è “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmítrij Šostakóvič. Lo spettacolo sarà trasmesso anche in chiaro in tv. Scopriamo insieme quando andrà in onda e chi sono i conduttori.

Prima della Scala di Milano: dove vederla in tv e conduttori

Tutto pronto per la Prima della Scala di Milano con “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmítrij Šostakóvič. L’opera, divisa in 4 atti e 9 scene, fu dedicata dal compositore russo alla moglie ma fu censurata.

A distanza di anni, sarà possibile vederla in diretta e in chiaro domenica 7 dicembre 2025 a partire dalle ore 17.45, su Rai1 e con sottotitoli. A condurre l’evento ci saranno Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Giorgia Cardinaletti dal foyer che intervisterà i protagonisti e gli ospiti presenti. Inoltre l’opera sarà trasmessa in diretta anche su Rai Radio3 (con la conduzione di Gaia Varon e Oreste Bossini), su Rai 1 HD canale 501, su Rai4K, al canale 210 di Tivùsat e in streaming su RaiPlay.

Per questo spettacolo sono state impiegate dieci telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti. In totale il gruppo di lavoro messo in campo dalla Rai prevede 50 persone tra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video. L’opera sarà diretta dal Maestro Riccardo Chailly, con la regia di Vasily Barkhatov, e durerà circa tre ore.

Una diretta internazionale

La Prima della Scala di Milano sarà internazionale. Sono numerosi i broadcaster che la trasmetteranno grazie agli accordi sottoscritti con Rai Com: da ARTE per Francia, Belgio, Austria, Germania, Liechtenstein e Lussemburgo alla svizzera RSI e alla portoghese RTP. Dall’Europa al Giappone, la NHK manderà in onda l’opera in differita in formato 4K HDR.

La prima della Scala sarà fruibile in tutto il mondo sulla piattaforma Medici.tv e sarà proiettata in diretta nelle sale cinematografiche di Finlandia, Scandinavia, Spagna, Svizzera, America Latina, Australia e Nuova Zelanda e anche nel nostro paese in un gruppo di sale indipendenti.