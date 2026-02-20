Tutto pronto per il Prima Festival 2026 su Rai1: il pre-show brillante e ritmato, capace di unire leggerezza, ironia e contenuto, diventando ogni giorno la porta d’ingresso al mondo di Sanremo. Scopriamo insieme la data di partenza, quando seguirlo e sopratutto chi sono i conduttori di quest’anno!

Chi conduce Prima Festival 2026? I conduttori

Al via da sabato 21 febbraio 2026, subito dopo il Tg1 delle 20 l’appuntamento con Prima Festival 2026, la striscia quotidiana che apre la serata e accompagna i telespettatori verso il Festival di Sanremo 2026. Un appuntamento divenuto, anno dopo anno, una porta magica sul mondo del Festival che ha l’obiettivo di raccontare l’atmosfera, le notizie e i retroscena a pochi passi dal Teatro Ariston. Per l’edizione 2026 un trio di conduttori pronti a regalare un Pre Festival divertente, curioso e brillante. Si tratta di Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, un trio del tutto inedito, ma che promette sorprese.

Si tratta di tre personalità diverse, tre sguardi complementari che hanno un solo obiettivo: accompagnare i telespettatori dentro il Festival, prima ancora che si accendano le luci del palco. A coordinarle il padrone di casa e direttore artistico Carlo Conti, in un gioco narrativo leggero che richiama con ironia l’idea delle “Angels” guidate dal loro “Charlie”.

Prima Festival 2026, ogni sera su Rai1

Ogni sera, subito dopo il TG1 delle 20, il Prima Festival 2026 con la conduzione di Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi è pronto a regalare al pubblico da casa una finestra sul mondo del Festival tra interviste, collegamenti, momenti di backstage, ma anche curiosità e news fresche in diretta da Sanremo.

Non solo, lunedì 23 febbraio “PrimaFestival” sarà l’unico testimone della sfilata del red carpet dei 30 cantanti in gara, in diretta dal carpet del Teatro Ariston di Sanremo.

L’appuntamento con Prima Festival 2026 è da sabato 21 febbraio 2026 in access-prime time su Rai1 subito dipo il consueto apputamento con il TG1 delle 20.