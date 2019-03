Prima dell’alba, da stasera su Rai 3 torna il programma con Salvo Sottile: otto le nuove puntate prodotte da Stand by me

Terminato Lessico Amoroso, da stasera, in seconda serata su Rai 3, Salvo Sottile torna alla conduzione di Prima dell’alba. Stiamo parlando del “programma della notte”, per cui questa sera debutta la prima delle otto nuove puntate prodotte da Stand by me.

Quando gli altri vanno a dormire, l’ex giornalista del Tg5 “compare” nel lunedì sera di Rai3 per raccontare “il mondo della notte”, tra trasgressioni, curiosità e storie reali da brividi e non.

Dopo il successo delle prime tre edizioni, anche la nuova stagione si dà un obiettivo ben preciso. Quello di “aprire finestre” sull’attualità e sul sociale, dal mondo del lavoro a quello del crimine, passando per le novità della scienza e tanto altro.

L’appuntamento è dunque fissato per ogni lunedì sera, a partire dalle ore 23.15 circa, subito dopo le nuove puntate di Report, trasmissione da cui Sottile riceverà puntuale la linea per girare l’Italia in lungo e in largo.

➖1⃣CI SIAMO!

Alla scoperta dell’Italia notturna, quella di chi comincia a vivere quando gli altri vanno a dormire.

Prima dell’alba, anticipazioni della prima puntata di lunedì 18 marzo 2019

Secondo le anticipazioni di lunedì 18 marzo 2019, nella prima puntata di Prima dell’alba in onda oggi su Rai 3 Sottile incontra dei maestri di lavoro, alcuni ricercatori, un’attrice di film a luci rosse e prende parte anche ad un’operazione di sicurezza.

Più nel dettaglio, il conduttore racconta l’arte dei vetrai di Murano, purtroppo in via di “estinzione”. Poi, ci si sposta poi a Lecce per visitare i laboratori della Nanotech, tra farmaci intelligenti e lampadine del futuro.

Quindi, il giornalista arriva a Palermo per raccontare il crimine che imperversa in città. Con le telecamere di Prima dell’alba che mostrano una retata dei “Falchi” contro la droga nel quartiere di Ballarò.

Infine, il rientro a Roma col racconto di un ragazzo tossicodipendente e l’incontro con Sissy Neri che, attrice di film a luci rosse che, nonostante la laurea in Economia, ha messo su una “piccola impresa familiare” che si occupa di spettacoli erotici.

Prima dell’alba, come vederlo in streaming

Queste le anticipazioni di Prima dell’alba e i temi affrontati nella prima puntata. Ricordiamo, infine, che la trasmissione di Rai 3 si può vedere anche in diretta streaming su www.raiplay.it/dirette/rai3 (durante la messa in onda) oppure su www.raiplay.it/programmi/primadellalba (per quanto riguarda lo streaming on demand).