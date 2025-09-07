PresaDiretta, il programma giornalistico e di inchiesta condotto da Riccardo Iacona torna con una nuova puntata in prima serata su Rai3. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, domenica 7 settembre 2025.

PresaDiretta puntate: i temi di domenica 7 settembre 2025

Stasera, domenica 7 settembre 2025 dalle ore 20.30 va in onda una nuova puntata di PresaDiretta, il programma condotto da Riccardo Iacona che si occupa di temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità. La puntata di questa sera parte con il consueto appuntamento di “Aspettando PresaDiretta” è dedicato alla storia di Julian Assange finalmente tornato in libertà. In esclusiva nella prima parte della puntata ascolteremo le parole del fondatore di Wikileaks che è tornato libero dopo 14 anni di privazioni. La libertà di Assange è arrivata solo quando si è dichiarato colpevole di giornalismo dinanzi alla giustizia americana. A discutere in studio con Riccardo Iacona del caso Assange, ma anche di libertà di stampa, cronisti uccisi e giornalisti sul fronte delle guerre c’è ilgiornalista palestinese Sami al-Ajrami.

A seguire l’inchiesta dal titolo “La grande ricchezza” con il coordinamento giornalistico di Maria Cristina De Ritis. Un viaggio tra grande lusso, miliardari, eredità a tassazione agevolata e stipendi dei lavoratori troppo bassi. L’inchiesta cerca di far chiarezza su alcune norme fiscali che rendono i ricchi sempre più ricchi, mentre ai salariati vengono redistribuite le briciole. Dati alla mano, un lavoratore medio in 45 anni di impiego versa allo Stato 400 mila euro di imposte su redditi e contributi sociali. Un ricco che eredita 1 milione dalla propria famiglia, con l’attuale regime di tassazione non paga nulla, zero tasse.

#PresaDiretta si occupa di sistemi fiscali e disuguaglianze; mentre Aspettando PresaDiretta è dedicata alla storia di #JulianAssange finalmente tornato in libertà. 📌 “La grande ricchezza” QUESTA SERA alle 20.30 su #Rai3. pic.twitter.com/Bg8d44FuPg — Presa Diretta (@Presa_Diretta) September 7, 2025

PresaDiretta 2025, stasera 7 settembre: il tema è “La grande ricchezza”

Il viaggio di Presa Diretta di stasera per l’inchiesta “La grande ricchezza” parte dalla riviera di Ponente tra abitazioni di lusso e ampliamento di porti turistici. Dalla Liguria a Milano diventata meta preferita dei super ricchi globali, dopo Emirati e Stati Uniti. A oggi infatti si sono già trasferiti in Italia 4500 paperoni e solo nel 2025, potrebbero arrivarne altri 3600. L’attrazione fatale per il nostro Paese è dovuta anche all’imposta forfettaria di 200 mila euro sui redditi conseguiti all’estero, a prescindere dalla grandezza del patrimonio. Dai Caprotti ai Berlusconi, un’inchiesta dentro “la nuova ereditocrazia”, con l’Italia che ha una tassa di successione tra le più basse d’Europa. Non solo, nel nostro Paese c’è un catasto che avvantaggia i proprietari dei centri storici penalizzando chi ha comprato casa in periferia. Intanto a livello globale la quota di ricchezza ereditata ha superato quella prodotta.

Non solo spazio anche al tema degli stipendi che, sono cresciuti dappertutto, mentre in Italia sono diminuiti. Disuguaglianze sempre più forti anche se in Italia c’è chi vorrebbe combatterle: la campagna internazionale Tax The Rich; le iniziative dei Patriotic Millionaires; la patrimoniale del 2% avanzata dagli economisti dell’Osservatorio europeo sulle tasse.

L’appuntamento con Presa Diretta è la domenica in prima serata su Rai3.