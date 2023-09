Tutto pronto per il ritorno di PresaDiretta, il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e la sua squadra attraverso i nervi scoperti del paese, non solo sulle questioni al centro del dibattito pubblico, ma anche su alcuni importanti temi trascurati dall’agenda della politica. Ecco tutte le anticipazioni e i temi al centro della puntata di debutto di lunedì 4 settembre 2023 su Rai3.

PresaDiretta 2023 torna su Rai3: le anticipazioni del 4 settembre

Da lunedì 4 settembre 2023 appuntamento dalle ore 21.20 con la nuova stagione di Presa Diretta, il programma di approfondimento, inchiesta e reportage condotto da Riccardo Iacona in prima serata su Rai3. Per la nuova edizione sono previste 9 imperdibili puntate! Nella prima puntata di lunedì 4 settembre la squadra di Riccardo Iacona torna a parlare di cambiamento climatico. Le telecamere di PresaDiretta sono andate alla scoperta dei territori colpiti dall’alluvione emiliano-romagnola. In queste zone tutto è cambiato: intere città finite sott’acqua, decine di fiumi straripati, centinaia di frane, migliaia di chilometri quadrati con case, aziende e terreni agricoli, allagati.

L’alluvione in Emilia Romagna è stata una tragedia immane. Centinaia di feriti, sfollati e 16 vittime e danni di 8,9 miliardi di euro. A distanza di tre mesi dalla tragica alluvione in Emilia Romagna, come stanno le cose? I i soldi stanziati dal Governo sono sufficienti? Non solo, come è possibile mettere in sicurezza il nostro territorio dai fenomeni climatici estremi che stanno diventando sempre più ordinari?

La prima puntata della nuova stagione di #PresaDiretta la dedichiamo alla terribile alluvione in Emilia-Romagna. A che punto è la ricostruzione? I soldi sono sufficienti?

✍️ Raccontateci le vostre storie sui nostri social. ↓ 📌 Appuntamento lunedì alle 21.20 su @Rai3 e @RaiPlay pic.twitter.com/nxGTKBDVeg — Presa Diretta (@Presa_Diretta) August 30, 2023

PresaDiretta, l’inchiesta sull’alluvione in Emilia Romagna: gli ospiti

Le telecamere di PresaDiretta sono arrivate in Emilia Romagna per raccontare come stanno davvero le cose a tre mesi dal tragico evento classificato come la terza catastrofe naturale a livello globale nella prima metà del 2023. Un evento tragico che ha visto cadere in poche ore una quantità d’acqua che generalmente cade in sei mesi. L’alluvione ha spaccato le montagne con centinaia di frane che hanno portato via tutto quello che incontravano: boschi, strade e case.

Il viaggio-inchiesta “Stato di calamità permanente” di Presa Diretta è arrivato nei piccoli comuni colpiti dalla terribile alluvione per incontrare i cittadini e gli amministratori locali, i tecnici e tutti gli interlocutori per capire cosa è accaduto, ma soprattutto come ripartire e cosa fare oggi di concreto. Il cambiamento climatico è sotto l’occhio di tutti, ora spetta al Governo renderlo un tema centrale di discussione. Tra gli ospiti della puntata: Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, per capire insieme di cosa hanno bisogno popolazione civile e imprese e come mettere in sicurezza il territorio per far fronte al cambiamento climatico.

L’appuntamento con Presa Diretta è da lunedì 4 settembre in prima serata su Rai3.